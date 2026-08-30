Estrenan La Magdalena Centro Comunitario para Personas Mayores en Zapopan

Lo que en 2024 era una propuesta planteada por habitantes de La Magdalena se convirtió en un nuevo Centro Comunitario para Personas Mayores, inaugurado por el Gobierno de Zapopan con una inversión de 13.1 millones de pesos.

El proyecto fue elegido mediante el Presupuesto Participativo y obtuvo más de 11 mil votos. El espacio cuenta con una superficie de mil 952 metros cuadrados y fue construido en un predio municipal que anteriormente se encontraba baldío y sin uso.

La coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, Estefanía Juárez Limón, señaló que el proyecto busca que la infraestructura pública funcione también como un punto de encuentro y convivencia para la comunidad.

“Cuando hablamos de hacer ciudad no hablamos únicamente de calles, parques o edificios. Hablamos de crear espacios donde las personas puedan encontrarse, aprender, mantenerse activas y seguir formando parte de la comunidad”.

El centro cuenta con áreas de convivencia, terraza de usos múltiples, pista de trote, invernadero, canchas, ágora, juegos, mobiliario especializado, baños con accesibilidad universal y caseta de vigilancia, además de áreas verdes.

Centro Comunitario Zapopan (Gobierno Zapopan)

Juárez Limón invitó a las personas mayores de la zona a incorporar el espacio a sus actividades cotidianas.

“Este espacio es suyo. Queremos que lo hagan parte de su vida cotidiana, que aquí encuentren amistades, actividades, aprendizajes y momentos para disfrutar. Cuídenlo, aprovéchenlo y llénenlo de vida”.

El director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Álvaro Orozco Gutiérrez, explicó que el proyecto surgió de las necesidades y propuestas planteadas por vecinos durante mesas de trabajo realizadas en 2024.

“Escuchamos necesidades, ideas y propuestas para hacer realidad un lugar digno, accesible y adecuado para que las personas mayores puedan convivir, activarse y disfrutar”.

El funcionario consideró que la recuperación del predio también puede contribuir a fortalecer la convivencia y el tejido social en la zona.

“Nos da mucha felicidad que se vayan apropiando de este tipo de lugares, porque la recuperación del tejido social es muy importante para poder mejorar las condiciones de seguridad”.

Orozco Gutiérrez agregó que en la zona de Zapopan se han destinado más de 100 millones de pesos a distintas obras de infraestructura, entre ellas intervenciones en vialidades, plazas y espacios públicos.

Por su parte, el director de Participación Ciudadana, Luis Aarón Quiroga Morales, destacó que la obra representa una decisión tomada directamente por habitantes de la zona mediante el Presupuesto Participativo.

“No estamos solamente para inaugurar un espacio que representa más que una obra, sino que representa la capacidad que tienen ustedes como ciudadanos para organizarse, participar y, sobre todo, decidir el lugar que ustedes quieren tener en el entorno y de qué manera disfrutarlo”.

El funcionario recordó que el proyecto obtuvo más de 11 mil votos en 2024 y reconoció la participación del Consejo Social de La Magdalena en la definición de las características del espacio.

El centro está pensado para el uso de personas mayores, pero también para niñas, niños y jóvenes, con la intención de propiciar la convivencia entre distintas generaciones y servir como punto de encuentro para familias de La Magdalena y colonias cercanas.