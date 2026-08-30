Reconocen en Tlajomulco a 19 bomberos por años de servicio

Con motivo del Día del Bombero, el Gobierno de Tlajomulco realizó una convivencia con elementos de Protección Civil y Bomberos y de la Brigada Forestal, quienes acudieron acompañados por sus familias.

Durante el acto, la síndica municipal, Thania Edith Morales Rodríguez, reconoció la labor del personal operativo y destacó que su trabajo implica atender emergencias, pero también realizar tareas de prevención.

La funcionaria señaló que la administración municipal mantendrá el trabajo para mejorar las condiciones laborales de los más de 100 elementos que integran la corporación.

“Reconocemos que en cada uniforme y en cada casco hubo una persona que decidió dar la vida por otro ser humano, una persona que decidió estar al servicio de su comunidad, y ustedes hacen que nosotros tengamos un mejor municipio”.

El director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Salomón Molina Zamora, también destacó el desempeño de los oficiales y reconoció el respaldo de sus familias, quienes acompañan una actividad que implica riesgos durante la atención cotidiana de emergencias.

Como parte del encuentro, el municipio entregó reconocimientos por antigüedad a 19 elementos.

Además, la empresa Megaterra, desarrolladora de El Cielo Country Club, entregó obsequios como agradecimiento por la atención de los cuerpos de emergencia durante contingencias. Los artículos fueron sorteados entre el personal, junto con otros regalos aportados por empresas y negocios.

Al acto asistieron también José Agustín Moya Romero, regidor y presidente de la Comisión de Protección Civil; Patricia Guadalupe Sandoval Martínez, coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social; Efrén Alonso Macías Enríquez, director general de Padrón y Licencias, y Leonardo Pérez Romo, director de Administración y Vinculación de Protección Civil.