Renueva Movimiento Ciudadano Jalisco su delegación de Diversidad

Más de 60 integrantes de la Delegación de Diversidad de Movimiento Ciudadano Jalisco rindieron protesta para asumir funciones como representantes municipales y distritales de la organización, en un acto realizado en el Parque González Gallo.

Ernesto Cuevas, quien encabeza la Delegación de Diversidad, señaló que la renovación representa el inicio de una nueva etapa para la estructura y llamó a sus integrantes a mantener el trabajo territorial.

“Este acto solo es el inicio de nuestra consolidación de nuestro proyecto político, tenemos que seguir caminando en las calles y hablando con las personas”, expuso.

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, fue la encargada de tomar protesta a los nuevos integrantes y los llamó a mantener la defensa de las causas de diversidad sexual, pero también a involucrarse en otras agendas del partido.

“Ustedes son representantes de una lucha, que no para y que cada día es más fuerte, una lucha que desde Movimiento Ciudadano también le hemos dado dirección y así seguiremos”.

MC delegados diversidad (MARTE C MERLOS @martec/Movimiento Ciudadano)

Antes de la toma de protesta, Ernesto Cuevas presentó un informe sobre el trabajo realizado durante los últimos tres años por la Delegación de Diversidad. De acuerdo con el dirigente, Jalisco es el único estado que cuenta con una Delegación de Diversidad dentro de Movimiento Ciudadano, incluso por encima de la estructura nacional.

Cuevas señaló que la participación de personas de la comunidad LGBT+ en candidaturas del partido derivó en representación en 14 municipios del estado.

“Lo que no se mide, no se puede evaluar, y nuestra participación fue tan sustantiva que a través de las candidaturas que hoy están ocupando cargos públicos, logramos tener representación en 14 municipios es decir más del 10% del territorio de Jalisco”.

Agregó que hubo integrantes LGBT+ en al menos 21 planillas registradas y que, en conjunto, las candidaturas encabezadas o integradas por personas de esta comunidad obtuvieron 485 mil 953 votos.

La nueva estructura de la Delegación de Diversidad quedó integrada por representantes municipales y distritales de distintos puntos de Jalisco, quienes asumieron el compromiso de continuar con el trabajo político y territorial relacionado con la agenda de diversidad sexual.