Muere policía en asalto a Centro Joyero; en Talpita, presunto ladrón fue abatido

Quedó captado en video cuando los ladrones someten a uno de los guardias

El asalto al Centro Joyero de Guadalajara, en Paseo de los Jugueteros y Paseo Degollado, en la Plaza Tapatía, cobró la vida de un elemento de la Policía Auxiliar. El suceso se registró este domingo a las 10:15 de la mañana, cuando tres sujetos armados se presentaron para sorprender a uno de los guardias y llevárselo luego de someterlo.

Posteriormente, cuando presuntamente los malhechores se dirigían a introducirse a los locales de venta de joyería, intervino otro de los agentes de seguridad y entonces se desató un tiroteo, en el que cayó herido de muerte uno de los policías auxiliares y poco después expiró cerca de las bancas y las jardineras de la Plaza Tapatía.

A las 10:15 horas en las inmediaciones del Centro Joyero Metropolitano ubicado sobre Paseo Jugueteros y Paseo Degollado, en pleno Centro Histórico de Guadalajara al menos 3 sujetos llegaron a cometer un atraco registrándose disparos por lo que los policías auxiliares del grupo 15 pic.twitter.com/WYnJ9EQ91A — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) August 30, 2026

Extraoficialmente se sabe que el agente fallecido era Fernando Ostos Ambros, del Grupo 14 de la Policía Auxiliar del Estado, que depende de la Secretaría de Seguridad Jalisco.

En el lugar de los hechos fueron hallados más de una decena de casquillos de bala. Se presupone que el robo no fue concretado por los criminales, quienes se dieron a la fuga y dejaron abandonado un vehículo a cierta distancia de la escena del enfrentamiento.

EN TALPITA, PRESUNTO ASALTANTE FUE ABATIDO

Al presuntamente participar en el robo a mano armada en una bodega de artículos de importación, en la Colonia Talpita, un hombre fue abatido por la Comisaría de Guadalajara.

El robo se estaba desarrollando en un comercio situado en la Avenida Basilio Badillo, entre San Esteban y Santa Clemencia, en donde se presentaron dos hombres y una mujer armados, quienes sometieron y encerraron a los encargados del lugar.

En esos momentos, se reportó lo que sucedía a los números de emergencia y policías municipales acudieron para sorprender a los asaltantes.

Tras un tiroteo, uno de los supuestos maleantes quedó lesionado de bala y poco después murió cuando lo atendían paramédicos.

Una mujer, que según se dice, llevaba un arma larga que resultó ser de utilería, también fue arrestada por los agentes municipales.

Se dice que un tercer participante pudo escapar y que la Comisaría aseguró mercancía y dinero que los ladrones pretendían llevarse, con un valor global de 200 mil pesos.

La Fiscalía del Estado continuará las investigaciones de los dos asaltantes que terminaron en hechos de sangre.