“Queremos buscar sin miedo”: Madres Buscadoras de Sonora condenan atentado contra buscadora en Culiacán

Las integrantes de Madres Buscadoras de Sonora alzaron la voz en contra de las agresiones que enfrentan las mujeres dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y condenaron el atentado cometido contra Alma Rosa, integrante del colectivo Las Voces Unidas por la Vida, ocurrido en Culiacán, Sinaloa.

A través de un pronunciamiento, el colectivo manifestó su solidaridad con la buscadora y exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno esclarecer los hechos, así como garantizar medidas de seguridad y protección tanto para Alma Rosa como para las integrantes de los distintos colectivos de búsqueda.

“Las mujeres buscadoras no podemos seguir viviendo bajo amenazas, agresiones y miedo por hacer una labor que debería corresponder a las autoridades: buscar a nuestros seres queridos y encontrar a quienes nos hacen falta”, señalaron.

Las buscadoras reprocharon que quienes realizan labores de búsqueda tengan que exponerse a situaciones de riesgo mientras intentan localizar a familiares desaparecidos, una tarea que, sostuvieron, debería ser encabezada y garantizada por las instituciones encargadas de atender la problemática de desaparición.

El colectivo enfatizó que las mujeres que participan en búsquedas no deben enfrentar amenazas o agresiones por intentar conocer el paradero de sus familiares y demandó que las autoridades actúen para evitar que estos hechos continúen.

“Buscar a nuestros desaparecidos no debe costarnos la vida. No queremos vivir con miedo por salir a buscar a nuestros hijos, hermanos, esposos y seres queridos”, expresaron.

En su mensaje, Madres Buscadoras de Sonora reclamó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno investiguen el atentado contra Alma Rosa y establezcan las condiciones necesarias para que las integrantes de los colectivos puedan realizar sus actividades sin poner en riesgo su integridad.

“Queremos buscar en libertad, con seguridad y sin miedo”, enfatizaron.

Las buscadoras también hicieron un llamado para que la protección no se limite a una sola integrante de un colectivo, sino que alcance a todas las mujeres que en México participan en labores de búsqueda, ante los riesgos que implica internarse en distintos puntos para localizar posibles indicios sobre el paradero de sus seres queridos.

“Hoy alzamos la voz por Alma Rosa y por todas las mujeres buscadoras de México”, señalaron.

Finalmente, el colectivo cerró su pronunciamiento con un llamado a detener las agresiones contra las mujeres buscadoras: “¡Ni una buscadora más en riesgo!” y reiteró la consigna que acompaña a los colectivos de familiares de personas desaparecidas: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.