Niñas y niños participan en la cuarta edición de “Juega y Aprende”

. . (I.FLORES)

Con el objetivo de fortalecer valores como la lealtad, honestidad, respeto, responsabilidad y solidaridad entre la niñez, la Contraloría del Estado realizó la cuarta edición de la estrategia Juega y Aprende.

Más de 300 niñas y niños de Guadalajara y Zapopan participaron activamente en el programa, que también impulsa la cultura de la vigilancia ciudadana, la transparencia y la prevención de la corrupción desde edades tempranas.

Las actividades se desarrollaron durante los cursos de verano en espacios como los Enjambres de Zapopan, el Planetario y Museo Interactivo LUNARIA y el Globo Museo de la Niñez de Guadalajara, involucrando también a madres y padres de familia.

Juega y Aprende forma parte del ecosistema pedagógico de la Contraloría del Estado y complementa la estrategia La Tropa de los Valores, que se aplica en escuelas primarias y secundarias para fortalecer la cultura de integridad entre niñas, niños y adolescentes.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la Contraloría anunció la incorporación de nuevos planteles y extendió la invitación a escuelas públicas y privadas para solicitar actividades de Juega y Aprende en sus comunidades educativas.

La institución pone a disposición de las personas interesadas el número 33-1543-9470, extensiones 31637 y 31130, así como el sitio oficial de la estrategia La Tropa de los Valores.