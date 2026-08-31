Aparición de menores en otros estados confirma reclutamiento de las mafias

Facundo Vidal Sánchez Sánchez, un adolescente de 17 años, quien desapareció después de que abordó un automóvil de plataforma en Zapopan, fue localizado con vida en el municipio de Acaponeta, al norte de Nayarit, según informó la Fiscalía de Jalisco.

Este nuevo desenlace, viene a robustecer la presunción de que menores de edad están siendo enganchados por organizaciones criminales para reclutarlos en sus filas y adiestrarlos en sitios controlados por las mafias

Facundo Vidal fue reportado como desaparecido el pasado 17 de julio, luego de salir de su domicilio ubicado en la zona de San Miguel Tateposco o San Esteban, del municipio de Zapopan, sin informar hacia dónde se dirigía.

“Desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, personal especializado desplegó operativos de búsqueda en distintos puntos de Jalisco, análisis de información, revisión de videograbaciones y entrevistas con familiares y personas cercanas, además de mantener acciones de seguimiento para establecer posibles rutas y lugares donde pudiera encontrarse”, indicó la Fiscalía.

La dependencia explicó que amplió la búsqueda hacia otras entidades y solicitó colaboración de autoridades fuera de Jalisco, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) y la Fiscalía del Estado de Nayarit.

Luego de que Facundo fue localizado con vida en el municipio de Acaponeta, Nayarit, de inmediato se estableció comunicación con sus familiares para informarles sobre su ubicación.

El adolescente sería trasladado a Jalisco, para ser reintegrado con su familia, aseguró la Fiscalía.

Este caso es uno de los siete menores de edad desaparecidos en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y en Tapalpa, ocurridos según información oficial, en tan sólo 5 días, entre el miércoles 15 y el domingo 19 de julio, la mayoría de los cuales ya fueron localizados.

Entre los desaparecidos en esas fechas y que ya están ubicados, se cuenta a Dóminic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, de quien se perdió la pista en el Zapote del Valle, Tlajomulco, y Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años de edad, desaparecido en Hacienda Real, municipio de Tonalá. Ambos estaban ilocalizables desde el 15 de julio, pero se pudo dar con su paradero en Mazatlán, Sinaloa, en donde fueron encontrados aproximadamente el 21 de agosto pasado.

También ya está ubicado Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, quien desapareció el 17 de julio en Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, y fue encontrado en Michoacán el 8 de agosto.

HALLAN EN ZAPOTLANEJO A ADOLESCENTE DESAPARECIDA EN LA COLONIA DEL FRESNO

Una adolescente de nombre Dayana Andrea, de 13 años, con una denuncia por desaparición en la Colonia del Fresno, en Guadalajara, fue localizada sana y salva en el municipio de Zapotlanejo.

La Fiscalía del Estado dijo que la muchacha fue reportada como desaparecida el pasado 22 de agosto, luego de que saliera de su domicilio ubicado en la colonia señalada.

Agregó que personal de la Vicefiscalía de Desaparecidos mantuvo el seguimiento del caso y la coordinación con autoridades municipales, lo que permitió que policías de la Comisaría de Zapotlanejo localizaran a la adolescente en un domicilio de ese municipio, este 28 de agosto.

“Una vez realizadas las actuaciones necesarias, la adolescente fue remitida al área de Ciudad Niñez, para continuar con la atención y seguimiento correspondientes, conforme a los protocolos establecidos para la protección de niñas, niños y adolescentes”, agregó la dependencia estatal.

Añadió la Fiscalía que por tratarse de una menor de edad y para proteger su integridad, las circunstancias específicas relacionadas con su ausencia y localización se mantienen bajo reserva.