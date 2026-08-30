Condenan a 3 hombres por rapiña en negocio vandalizado tras muerte de “El Mencho”

Negocio dañado el 22 de febrero de 2026. Imagen de archivo

Por aprovechar la caótica situación que se vivió tras los actos vandálicos del 22 de febrero de 2026 luego de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tres hombres fueron condenados por el delito de robo calificado y recibieron sentencias que van de los cuatro años a los cuatro años y dos meses de prisión.

Los ahora sentenciados fueron capturados el pasado 23 de febrero, en un “establecimiento” -del que la Fiscalía del Estado no precisó el giro comercial- situado en la Colonia Conjunto Ritz, en Zapopan, que había sido incendiado un día antes en los desmanes desatados en Jalisco y algunas otras partes de la República, como respuesta de la mafia a la captura y abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG en un operativo de fuerzas federales en Tapalpa.

Un día después de los ataques en reacción al fallecimiento del capo, cuando el inmueble se encontraba fuera de funcionamiento, policías municipales acudieron tras recibir un reporte de robo en proceso.

Al llegar al negocio, los elementos observaron en el interior a tres individuos, quienes introducían mercancía en bolsas, y al percatarse de la presencia de los agentes del orden, intentaron salir del establecimiento pero fueron alcanzados y sometidos.

“En su poder se localizaron dulces, latas de cerveza y paquetes de galletas, sin que pudieran acreditar autorización para encontrarse en el lugar o disponer de dichos productos”, indicó la Fiscalía.

Los tres detenidos se sometieron a un proceso abreviado, lo que implica que se declararon culpables de los hechos y por ello se les dictó una sentencia en un relativo corto tiempo y se les benefició con una condena menor a la estipulada por la ley.

Los hombres hallados culpables, según información de la Fiscalía, son José Manuel “N”, quien fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión; Fredy Gabriel “N”, sentenciado a cuatro años y dos meses, y Francisco Javier “N”, quien recibió una pena de cuatro años.

Además de las sentencias, se les impusieron multas y pagos por concepto de reparación del daño que suman más de 23 mil pesos, informó la Fiscalía.

MUERTE DE “EL MENCHO” DEJÓ CIFRAS CRIMINALES SIN PRECEDENTES EN JALISCO

Se estima que el 22 de febrero, en reacción a la caída del líder del CJNG, en Jalisco hubo cerca de 900 automóviles particulares, camiones y vehículos de carga que fueron quemados o dañados de alguna otra forma.

Aparte se levantaron alrededor de 40 denuncias por siniestros en tiendas de autoservicio, farmacias y otros comercios, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como en Puerto Vallarta, Chapala y otros puntos del estado.

El operativo para capturar al cabecilla del CJNG y los disturbios provocados por miembros de ese grupo criminal, dejaron 58 fallecidos tan sólo en Jalisco: 30 miembros de la delincuencia organizada -incluyendo a “El Mencho” y los cómplices abatidos junto con él-; 25 elementos de la Guardia Nacional, un agente investigador de la Fiscalía del Estado, un custodio del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, y una mujer civil embarazada, herida por las balas de miembros del cártel, que tirotearon un módulo de policía en Zapopan.

Ese día se suscitó también la fuga de 23 reos de alta peligrosidad quienes se hallaban en el Centro Integral de Justicia Regional de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta, de los que por lo menos cinco ya fueron recapturados.

Se presume que esta cifra de víctimas mortales en Jalisco, se acrecentó los días siguientes al 22 de febrero, pero ninguna autoridad la ha precisado