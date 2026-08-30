Visibilizan la raíz afromexicana de nuestro país

Los ponentes en el conversatorio fueron la académica de la UdeG, Gisela Carlos, la diputada Candelaria Ochoa y el activista y fotógrafo Hugo Arellanes.

En el Congreso del Estado se realizó el conversatorio “La dignidad aformexicana y y su lucha contra el racismo”, en donde la legisladora de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, resaltó lo importante que es revisar los orígenes y la diversidad racial de México y Jalisco.

En el contexto del Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas, Candelaria Ochoa, recordó que hay tres orígenes de quienes habitamos este país: la raza indígena, la raza afromexicana y el componente español-árabe.

Lo que se busca es reconocer la historia, los derechos y el valor de los afromexicanos en la cultura pluricultural del país. Incluso, Guadalajara tiene también esa raíz, que es poco reconocida, dijo la legisladora.

“Esta condición (de ser afromexicano) hoy se reconoce como una condición de ser ciudadano de primera y no como siempre se quiere presentar, como si fuéramos algo anormal en este país, cuando en realidad, por ejemplo, algunas investigaciones hablan que Guadalajara fue una población básicamente afro y la gente tapatía luego se asusta y se friquea y dicen ‘¿cómo?, no, aquí no’. En este país, en esta ciudad y en este estado, hoy conmemoramos la raza afromexicana, mestiza e indígena”, subrayó Ochoa.

La mestra Gisela Carlos Fregoso, doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, quien es docente del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que las fechas de conmemoración son importantes, pero no suficientes. La realidad es que cuando vamos en la calle, en una tienda o en una plaza comercial, “no somos tratados todos de la misma manera”.

Hablar de los afromexicanos tiene que ver con hablar de la igualdad, la justicia social y la justicia histórica.

“Existen más de dos millones de personas afro, el reconocimiento ha aumentado poco a poco, porque a veces, le dices a una persona de Guanajuato, o de Nayarit ‘oye, ustedes son afro’ y como que hay esa duda. El tema de la autoadscripción es una cuestión dificil en un país que nos dijo que todos eramos mestizos y que eramos mexicanos y punto”, expresó.

Hugo Arellanes, fotógrafo y activista afromexicano, comprometido con la lucha para erradicar el racismo, dijo que este tipo de conversatorios y de talleres buscan generar un cambio en las conciencias.

“La afrodescendencia es toda persona que tenga desde la cultura, los rasgos, algo que ver con África y la afromexicanidad es el concepto que se utiliza por el estado-nación para reconocer a las personas afro que hayan nacido aquí, que tengan la nacionalidad mexicana para poder acceder a derechos. Esa es la idea, que todos podamos acceder a derechos como todas personas”, dijo.

Sobre el tema de la desigualdad, mencionó que en San Juan Bautista Lo de Soto, su pueblo en la región de la Costa Chica, situado a 200 kilómetros al sur de Acapulco, no hay estudios superiores.

Añadió que las comunidades afromexicanas son de las más abandonadas del país.

Gisela Carlos destacó la importancia de nombrar a las cosas por su nombre. Es lo afromexicano, porque por ejemplo, en la costa de Nayarit dicen que se debe mencionar como “persona morena”.

Hugo Arellanes dijo que en México, en 2011 se logra el reconocimiento legal y los conceptos como afromexicano y surgen más organizaciones que luchan por los derechos de las comunidades afromexicanas.