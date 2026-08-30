Reconocen avances de Jalisco en seguridad vial y transporte público en el ICU 2026

. . (HECTOR HERNANDEZ)

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir los incidentes relacionados con el transporte público, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Transporte (SETRAN), mantiene acciones de capacitación, supervisión, vigilancia y modernización que han contribuido a mejorar los indicadores de seguridad en el estado.

Estos resultados fueron reconocidos en el Índice de Competitividad Urbana 2026 (ICU 2026), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO). En el estudio, Puerto Vallarta se posicionó en el primer lugar nacional con el menor índice de víctimas en transporte entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el indicador de víctimas de incidentes relacionados con el transporte fue el que presentó la mayor mejora dentro del apartado de Infraestructura, pasando de 32.3 a 29.9 víctimas por cada 100 mil habitantes respecto al estudio anterior. Este avance cobra relevancia ante la dinámica de movilidad de la metrópoli, donde diariamente se realizan poco más de 3 millones de viajes en transporte público.

A este resultado se suma la reducción de fallecimientos relacionados con unidades del transporte público registrada durante el primer semestre de 2026, periodo en el que disminuyeron 13% respecto al mismo periodo de 2025 y 32% en comparación con 2024.

Entre las acciones implementadas por SETRAN destacan el sistema de pago electrónico en todas las unidades, la capacitación permanente de las y los operadores, así como operativos de control y vigilancia para detectar posibles casos de consumo de alcohol u otras sustancias. La supervisión se concentra en puntos de mayor incidencia de hechos viales, con el propósito de intervenir de manera preventiva y reducir riesgos.

Con estas medidas, la SETRAN refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad vial y avanzar hacia más periodos bajo la estrategia Visión Cero, orientada a prevenir fallecimientos y lesiones graves derivados de hechos de tránsito.