Encarcelan a sujeto que abusó de norteamericana que lo salvó de una golpiza

Un hombre señalado por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y lesiones dolosas en agravio de una mujer de nacionalidad norteamericana en el municipio de Jocotepec, fue vinculado a proceso penal.

Agentes de la Vicefiscalía en Investigación Regional capturaron a Osmar Alejandro “N”, luego de recibir la denuncia formal por parte de la víctima.

Alejandro N. Está acusado de abusar de la mujer extranjera que lo salvó de una riña

“Los hechos sucedieron el pasado 7 de agosto en la comunidad de San Juan Cosalá, donde la mujer intentó intervenir en una riña sobre la calle Morelos para resguardar al señalado dentro de un domicilio; sin embargo, al interior de la finca, el imputado presuntamente la agredió física y sexualmente, causándole heridas que por su gravedad pusieron en peligro su vida” informó la Fiscalía de Jalisco.

Añadió que el Ministerio Púbico de Chapala judicializó el caso exponiendo ante la autoridad judicial pruebas suficientes para acreditar la probable participación del señalado en los hechos.

Así, un juez determinó procesar formalmente al imputado por los delitos de abuso sexual y lesiones dolosas.

Además, a petición de esta representación social, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso, sin exceder los dos años y fijó cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.