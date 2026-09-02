Guadalajara

Los módulos itinerantes recorrerán Arboledas Sur, Torres España, Nueva España-Lázaro Cárdenas, Nueva Santa María y Balcones del Cuatro del 2 al 4 de septiembre

Llevarán jornadas gratuitas de identidad, justicia y salud a cinco colonias de Guadalajara

Por Ivana Lamas

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