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02 sep 2026 - 02:52 PM
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Guadalajara
Los módulos itinerantes recorrerán Arboledas Sur, Torres España, Nueva España-Lázaro Cárdenas, Nueva Santa María y Balcones del Cuatro del 2 al 4 de septiembre
Llevarán jornadas gratuitas de identidad, justicia y salud a cinco colonias de Guadalajara
Por
Ivana Lamas
septiembre 02, 2026 at 1:56p.m. GMT-6
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