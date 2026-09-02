Niño de 10 años muerto por camión urbano era alumno de escuela de futbol de UdeG

Con su uniforme de futbol y su balón como último atuendo que llevó en vida, falleció la tarde del pasado lunes el niño Anthuan de Jesús Delgadillo Carrillo, de 10 años de edad, al ser atropellado por una unidad de transporte público de la Ruta 616.

El percance en el que también perdió la vida la señora Irma Yolanda Rosales Salazar, de 68 años, abuela del infante, se suscitó en el cruce de la Avenida Niños Héroes y la Calle Juárez en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque.

El Patronato de Leones Negros, de la Universidad de Guadalajara, se condolió por la muerte de Anthuan de Jesús, quien era alumno del Centro de Iniciación Deportiva Tecnológico, categoría 2016, a donde precisamente se dirigía junto con su familiar al ocurrir el fatal accidente.

“El Patronato de Leones Negros lamenta profundamente los hechos y las sensibles pérdidas de Anthuan de Jesús Delgadillo, Alumno del #CIDTecnologico, y su abuelita, la Sra. Irma Yolanda Rosales”, posteó la institución en redes sociales.

“Enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y toda la comunidad de Escuela Oficial Leones Negros Tecnológico.

Manuel "N", chofer de transporte público arrestado

CHOFER DEBE DE SER IMPUTADO

El conductor del camión urbano que arrolló y provocó el deceso de nieto y abuela, se encuentra a disposición del Ministerio Público especializado en ese tipo de casos.

Según lo adelantado por la Comisaría de Tlaquepaque, Manuel “N”, de 58 años, conducía la pesada unidad por la Calle Juárez y al virar hacia la derecha por Niños Héroes les pasó por encima al chamaco y a la mujer de la tercera edad.

Todavía y a pesar de que testigos habrían alertado al camionero sobre lo que había pasado, éste siguió su trayecto, mas fue interceptado en Santos Degollado y Niños Héroes por policías viales del municipio.

Por las evidencias en torno al caso, es muy predecible que la Fiscalía del Estado impute al conductor para que un juez lo vincule a proceso por homicidio imprudencial a título de culpa grave.