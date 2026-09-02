Buscan Tlajomulco e Infonavit recuperar viviendas abandonadas

Tlajomulco y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) acordaron trabajar en la recuperación de viviendas abandonadas y en nuevos proyectos de vivienda social, con la intención de reincorporar inmuebles al uso habitacional y atender a familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, sostuvieron una reunión en la que revisaron el plan de recuperación y reinserción de vivienda en el municipio, así como los proyectos de Vivienda para el Bienestar impulsados por el Gobierno federal.

Uno de los temas abordados fue la situación de las viviendas abandonadas. El municipio planteó facilitar la llegada de infraestructura, servicios y conectividad a los proyectos, mientras que ambas instituciones acordaron establecer mecanismos para agilizar trámites y definir esquemas relacionados con costos y derechos de vivienda social.

Quirino Velázquez señaló que recuperar los inmuebles desocupados no representa únicamente una solución habitacional, sino que también puede contribuir a modificar las condiciones de las colonias donde se encuentran.

“Que haya vivienda social es una agenda prioritaria; que haya vivienda nueva accesible para los ciudadanos y que la recuperación de vivienda vaya avanzando poco a poco. Para nosotros no solo es un tema de ocupación de vivienda, es un tema de reconstrucción del tejido social, de combatir el vandalismo, mejorar la limpieza y atender una serie de elementos que nos permiten cambiar totalmente una colonia”.

Romero Oropeza, por su parte, señaló que Tlajomulco tiene potencial para el desarrollo de vivienda social y que el Infonavit ha recibido diversas propuestas para construir en el municipio. Por ello, planteó mantener la coordinación con el gobierno municipal para agilizar los proyectos y avanzar en la recuperación de los inmuebles abandonados.

Otro de los asuntos revisados fue el de los créditos que algunas familias consideran impagables y que, de acuerdo con el director del Infonavit, es uno de los factores relacionados con el abandono de viviendas.

Romero explicó que desde diciembre del año pasado fueron reestructurados los créditos y mejoraron sus condiciones de pago, aunque algunos derechohabientes todavía desconocen los beneficios que obtuvieron.

Para atender estos casos, Tlajomulco se incorporará mediante una ventanilla de vinculación que permitirá acercar a los habitantes con el instituto y facilitar la atención de sus situaciones particulares.

Los proyectos de vivienda también contemplan que los nuevos desarrollos cuenten con infraestructura y servicios necesarios, además de conectividad, como parte de los acuerdos planteados entre el municipio y el Infonavit.