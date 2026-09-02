Invierte Tlajomulco 104.4 mdp en obras para Real del Valle

Una inversión acumulada de 104.4 millones de pesos se han destinado a distintas obras de infraestructura en Real del Valle, Tlajomulco, entre ellas la construcción de un puente peatonal, la rehabilitación de vialidades y trabajos para mejorar el manejo de aguas pluviales y sanitarias.

Durante un recorrido por la zona, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, inauguró el nuevo puente peatonal que conecta con la Preparatoria de San José del Valle de la Universidad de Guadalajara y anunció el inicio de la rehabilitación de cinco vialidades principales.

Los trabajos comenzaron en Valle de San Felipe, Valle de San José, Valle de San Mateo, San Víctor y Valle de San Noé, con una inversión de 20 millones de pesos. El alcalde adelantó que posteriormente se intervendrán Valle de San Nicolás, Valle de San Víctor y Valle de San Lázaro.

“Iniciaremos con la rehabilitación de Valle de San Felipe, Valle de San José, Valle de San Mateo, San Víctor y Valle de San Noé en una primera etapa, y continuaremos con Valle de San Nicolás, Valle de San Víctor y Valle de San Lázaro en una siguiente etapa. Gracias. Y con esto, pues, reafirmamos el compromiso que tenemos”.

El puente peatonal fue construido para facilitar el traslado de estudiantes y habitantes de la zona, mientras que en la Secundaria Técnica 172 Manuel Gómez Morín también se concluyó la construcción de una lonaria.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que parte de la intervención en Real del Valle se ha concentrado en infraestructura que no es visible, pero que atiende problemas relacionados con el manejo del agua.

Entre las obras se encuentra un cárcamo de bombeo en el acceso norte, con una inversión cercana a 40 millones de pesos, además de canalización sanitaria, desazolve de canales y construcción de líneas pluviales y de agua potable.

Álvarez Solórzano señaló que la infraestructura educativa también se incorporó a las acciones municipales a partir de solicitudes de la comunidad.

“Otro tema que traíamos pendiente era la lonaria en la secundaria. Recordamos que era una demanda de los alumnos. También quedó culminada. Se hizo una inversión directa del municipio”.

El funcionario también explicó que el puente hacia la preparatoria surgió de una petición de estudiantes y autoridades del plantel, quienes anteriormente debían realizar un recorrido para llegar al acceso.

De acuerdo con el municipio, durante 2025 se realizaron 11 acciones para atender infraestructura hidráulica, pluvial, vial, educativa y de servicios en Real del Valle. Las obras forman parte de una intervención que busca atender tanto el deterioro de calles como los problemas relacionados con escurrimientos y encharcamientos durante el temporal de lluvias.