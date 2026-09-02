Para evitar la quiebra del IPEJAL, proponen diputados reformar el sistema de pensiones

. Los diputados Enrique Velázquez y Tonatiuh Bravo.

Para fortalecer el fondo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) es necesario tomar medidas este año para darle viabilidad al sistema pensionario, advirtieron los diputados de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez, quienes presentaron una reforma a la ley respectiva.

Una de las propuestas es que se autorice un incremento de tres a diez años del promedio salarial del trabajador para calcular la pensión mensual, fijar el tope de las jubilaciones en 70 mil pesos y definir una nueva estructura del Consejo Directivo del Ipejal, con mayor presencia de los trabajadores e incluir a jubilados.

Proponen un mayor control del Congreso sobre el Ipejal, que incluya que el organismo realice y entregue un estudio actuarial cada año y aprobar el presupuesto del Instituto.

“La base de cálculo será el promedio de los últimos diez años. El Instituto estaría protegido totalmente contra movimientos salariales injustificados. Ha sido muy recurrente ver que alguien gana 8 mil pesos y de repente, en el último año tiene un incremento de 40 mil o 50 mil pesos y se va con esa jubilación, cuando la aportación no corresponde con el salario que está recibiendo”, indicó Velázquez.

La base mensual máxima de aportación será de 70 mil pesos, esto quiere decir que las percepciones que excedan del límite superior mensual no formarán parte de la base de cotización, precisó. Actualmente hay pensiones consideradas como “doradas” que superan los 100 mil pesos mensuales.

Al legislador Tonatiuh Bravo Padilla se le preguntó sobre la impunidad que existe entre los ex funcionarios del Ipejal que cometieron el desfalco del organismo en sexenios pasados, en las inversiones hechas en las empresas Abengoa y Transportación Marítima Mexicana, lo que generó una sangría superior a los 2 mil millones de pesos.

El diputado respondió que la iniciativa le pone candados para que ese tipo de inversiones sean aprobadas por un nuevo Comité de Inversiones y agregó que la Fiscalía Estatal es quien debe meter a la cárcel a los corruptos.

“Una cosa es la persecución de los delitos y la recuperación de lo que se llevan, que eso es función de la Fiscalía del estado, pero en la parte del Legislativo lo que nos corresponde es cerrar la puerta para impedir que esto vuelva a ocurrir y en gran medida es meter equilibrios, pesos y contrapesos en el diseño del Ipejal, primero para la designación del director general, segundo, para la composición del Consejo, en donde predominen más los intereses de los pensionados”, señaló.

El paquete de reformas plantear fortalecer la estructura de inversiones, mayor regulación sobre el patrimonio inmobiliario, cambio en el esquema de préstamos y mayor protección del Fondo de pensiones. Además, se crea un Comité de Inversiones y Riesgos.

Para la venta del patrimonio inmobiliario de Ipejal será necesaria la aprobación del Congreso, dijeron.

Los legisladores señalaron que el gobierno de Jalisco se mantiene pasivo en este tema, cuando debiera presentar también un proyecto que rescate al Ipejal y evite su colapso.