Jubilados piden que las reformas al Ipejal no se recarguen “sobre las espaldas” de los trabajadores

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Maestros jubilados que integran el Movimiento 19 de Abril de Defensa del Ipejal reconocen que es imprescindible reformar el sistema de pensiones, sin embargo, expresaron su rechazo a la propuesta de que se incremente de 3 a 10 años la base del cálculo para las pensiones, según la iniciativa dada a conocer por diputados de Hagamos.

Juan Flores Vázquez y Paulino Nivón Velázquez, representantes del Movimiento 19 de Abril de Jubilados, acudieron al Congreso local y ahí señalaron que se oponen a que las reformas que buscan el rescate financiero del Ipejal se hagan “sobre las espaldas de los trabajadores”.

Pusieron el ejemplo de un profesor que hoy gana 20 mil pesos mensuales y que se jubilaría en diez años. En ese tiempo, si el docente tiene un sueldo de 30 mil pesos mensuales, se le haría un promedio de sus percepciones en un decenio y eso podría dejar su pensión en alrededor de 24 mil pesos, “lo que es injusto”, subrayó Juan Flores.

“Nos parece aquí un salto bastante desproporcionado, es decir, de 3 a 10 años. El promedio de diez años le deja al trabajador una pensión muy reducida, en lo que él podría recibir y que pudiera contribuir a tener una pensión digna, sobre todo a aquellos trabajadores que tienen un salario promedio de 20 mil pesos”, dijo.

Agregó que el Colectivo de Defensa del Patrimonio del Ipejal se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso y señalaron que el diálogo está abierto, pero no aceptan que se le cargue la mano a los trabajadores afiliados al Ipejal.

“Parece que subsiste una visión de resolver el problema o supuestamente intentar resolverlo, pero sobe las espaldas de los trabajadores, cuando los indicadores, los determinantes de la crisis del Fondo no son los trabajadores. Aquí parece que el elemento que ponderan en exceso es que somos muchos y que el Fondo no ajusta para esos muchos”, señaló.

Paulino Nivón advirtió que antes de emprender cualquier reforma de la Ley del Ipejal, se tiene que hacer una auditoría externa al organismo y actualizar los estudios actuariales,

“Tristemente y de manera absolutamente lamentable, se está partiendo de estudios actuariales. Lo mismo se hizo con la reforma de 2009. No ha habido auditorías más que internas, entonces, nosotros exigimos que haya -previo a cualquier reforma- una auditoría, porque la auditoría sí detecta malos manejos, en tanto que el estudio actuarial es una instantánea de cómo están las finanzas, ¿por qué omiten eso?”, indicó.

El profesor jubilado dijo que en diversos países del mundo se requiere entre 15 y 18% de aportaciones para hacer viable un sistema de pensiones y aquí quieren llevar hasta 51% esas aportaciones.