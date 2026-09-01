Cae sexto implicado en masacre de 4 miembros de una familia; lo capturaron en Monterrey

En la ciudad de Monterrey fue capturado el último de los seis hombres que permanecía prófugo tras ser señalados de matar a cuatro integrantes de una familia vecina de Zapopan en julio del 2025.

Entre los detenidos se cuentan tres policías de Zapopan que estaban activos el día de la masacre, además de un hermano del jefe de la familia víctima del crimen, quien era prestamista y al que presuntamente planearon asesinar para robarlo.

Alejandro N. Detenido por asesinato de 4 integrantes de una familia

La Fiscalía de Jalisco informó que la orden de aprehensión que estaba pendiente fue cumplimentada este 1 de septiembre en contra de Alejandro “N”, de 29 años, quien fue capturado con la colaboración con autoridades de Nuevo León y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

LA MASACRE DE LA FAMILIA

La noche del 9 de julio de 2025, en un domicilio del poblado de La Magdalena, municipio de Zapopan, un grupo de individuos armados se llevaron al jefe de familia, de 35 años, a una mujer de 34, a una adolescente de 13, a un niño de 2 años y 9 meses, y a otro pequeño, de 9 años.

Tras darles muerte con disparos de arma de fuego a cuatro de las víctimas, dejaron los cadáveres en un paraje cercano al kilómetro 23 de la Carretera Federal, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, pero el niño de 9 años sobrevivió porque al parecer los criminales lo dieron por muerto.

El sobreviviente habría salido del barranco y después fue auxiliado cuando deambulaba tras caminar varios kilómetros.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada se hizo cargo de las pesquisas y el 14 de julio de 2025, tres personas fueron detenidas y vinculadas a proceso y prisión preventiva oficiosa por un año. Eran Mario Alberto “N”, José Ángel “N” y Christian Oswaldo “N”; luego, el 20 de agosto se logró la captura de Pablo “N”.

EN TEXAS CAYÓ EL QUINTO PRESUNTO CRIMINAL

El 19 de diciembre de 2025, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que en Austin, Texas, y con base en una ficha roja, fue capturado el ex policía de Zapopan Leonel Alfredo “N”, también señalado como presunto participante en el asesinato de los cuatro integrantes de la familia.

El ex policía fue capturado en Texas

La detención de Leonel Alfredo “N” se concretó con el apoyo de instancias internacionales. Con él sumaban cinco los arrestados.

SE BUSCA SENTENCIA CONDENATORIA

Ahora, con la detención de Alejandro “N” en Monterrey y su traslado a Jalisco, las indagatorias del caso continuarán por parte de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, para llegar a una sentencia condenatoria en contra de los seis presuntos homicidas.