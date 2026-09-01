Acuerdan Zapopan y Tribunal Electoral de Jalisco colaboración en transparencia y control

La Contraloría Ciudadana de Zapopan y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, control interno y prevención de faltas administrativas.

El acuerdo contempla el intercambio de herramientas, información, experiencias y buenas prácticas, además de acciones relacionadas con auditoría y procesos de entrega-recepción. También establece mecanismos de cooperación para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

Durante la firma, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó la importancia de establecer alianzas entre instituciones para fortalecer el trabajo gubernamental.

“Siempre he coincidido en que los convenios, las alianzas de cualquier tipo, han llevado a Zapopan a otro nivel, porque a final de cuentas nosotros solos no podemos. Debemos tener alianzas, tejer en lo político, en lo económico, en todas las áreas y a través de estas instituciones vamos a trabajar juntos y ¿quién va a ganar? La ciudadanía. De eso se trata este convenio”.

El contralor del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Eric Alexis Ruesga García, señaló que el convenio permitirá compartir criterios y experiencias entre ambas instituciones para identificar prácticas que puedan ser aprovechadas en sus respectivos ámbitos.

“Cooperar significa compartir herramientas, criterios y experiencias, conocer qué ha funcionado en otro espacio y determinar qué puede ser útil con las adecuaciones necesarias en nuestra propia realidad”, explicó.

Por su parte, el contralor Ciudadano de Zapopan, David Rodríguez Pérez, señaló que el acuerdo establece las bases para desarrollar acciones conjuntas de manera permanente, además de facilitar el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades.

Entre las actividades previstas se encuentran programas de capacitación, foros, conversatorios y otras acciones dirigidas al personal de los órganos internos de control.

El convenio fue firmado en el Centro Integral de Servicios Zapopan y contempla que ambas instituciones definan objetivos, estrategias y líneas de acción dentro de sus respectivas competencias.