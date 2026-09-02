SIAPA hace esfuerzos pero agua sigue oliendo a caño

Vecinos de la colonia Paisajes del Tesoro, en Tlaquepaque, denunciaron que el agua que llega a sus viviendas continúa presentando un fuerte olor a caño, pese a las acciones que ha implementado el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para atender el problema.

De acuerdo con los habitantes, la situación se ha prolongado por casi un año, sin que hasta el momento las medidas aplicadas hayan permitido resolver de manera definitiva las condiciones del agua que reciben en sus domicilios.

Los vecinos señalan que, además de las molestias ocasionadas por el olor, han tenido que buscar alternativas por cuenta propia para tratar el agua, lo que ha representado gastos adicionales para las familias.

Algunos habitantes han invertido recursos en sistemas de filtración y otros mecanismos con la intención de mejorar la calidad del líquido, pero aseguran que el problema persiste incluso después de estas medidas.

La situación ha generado preocupación entre los residentes, quienes demandan una solución que permita garantizar que el agua que llega a sus hogares sea adecuada para sus actividades cotidianas.

SIAPA instala planta potabilizadora como medida emergente

Ante las problemáticas relacionadas con la calidad y el suministro de agua en distintos puntos de la ciudad, el SIAPA anunció la instalación de una planta potabilizadora móvil como parte del denominado Plan Emergente para la Ciudad.

La planta comenzará a operar el jueves 3 de septiembre en la plaza ubicada frente a la Unidad Administrativa San Andrés, en Guadalajara.

El organismo informó que las personas que requieran el servicio deberán acudir con un garrafón o contenedor limpio para que el personal realice el llenado con agua potable.

La atención estará disponible el jueves de 7:00 a 22:00 horas.

El SIAPA mantiene como canales de atención el número 073, así como sus cuentas oficiales en redes sociales y su sitio web.

Mientras tanto, los habitantes de Paisajes del Tesoro esperan que las acciones emprendidas por el organismo permitan atender de fondo el problema y que el agua que reciben en sus viviendas pueda recuperar condiciones adecuadas de calidad.

Para los vecinos, el acceso a agua en buenas condiciones representa una necesidad básica que, aseguran, no debería implicar gastos adicionales para las familias ni obligarlas a recurrir durante meses a soluciones particulares.