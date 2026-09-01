Zapopan hace obligatorios a los corresponsables en instalaciones eléctricas

Desde el pasado 25 de agosto, los proyectos de construcción, remodelación, urbanización e infraestructura en Zapopan deben incorporar la figura de director corresponsable en instalaciones eléctricas, como parte de las disposiciones municipales para reforzar la supervisión técnica y la prevención de riesgos.

La medida fue abordada durante un encuentro entre autoridades municipales, desarrolladores, constructores, colegios de profesionistas y especialistas, donde se destacó la necesidad de incorporar la revisión de las instalaciones eléctricas desde la planeación de las obras y no únicamente al finalizar su ejecución.

La coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, Estefanía Juárez Limón, señaló que la prevención debe comenzar desde el diseño de cada proyecto.

“La prevención comienza mucho antes de la emergencia, comienza cuando una obra se planea correctamente, cuando las instalaciones cumplen con los criterios técnicos y cuando cada proyecto incorpora el conocimiento especializado que necesita desde el primer momento; lo importante es profesionalizar”.

Los directores corresponsables son profesionales especializados que comparten responsabilidad con el director responsable del proyecto u obra en un área específica. Para instalaciones eléctricas pueden participar ingenieros mecánicos electricistas, mecánicos, electricistas, en energías renovables y profesionistas de carreras homólogas que acrediten su especialidad mediante cédula profesional.

De acuerdo con el municipio, actualmente existen más de 40 corresponsables registrados ante el Ayuntamiento de Zapopan.

El presidente del XXVIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ), José de Jesús Borrayo Sánchez, consideró necesaria la coordinación entre autoridades, especialistas y sector de la construcción para elevar las condiciones de seguridad.

“El tema que nos ocupa es precisamente la seguridad en todas las obras, en las instalaciones eléctricas, obviamente buscando siempre eficiencia. Buscamos, por supuesto, la innovación en nuevas tecnologías y la responsabilidad profesional en beneficio de la comunidad”.

La participación de estos especialistas permite revisar desde las primeras etapas aspectos como las capacidades de carga, características de los equipos y sistemas de protección, de acuerdo con las necesidades de cada proyecto y la normativa aplicable.

El director de Ordenamiento del Territorio, Juan Pablo Magaña Vázquez, señaló que el municipio requiere del trabajo conjunto con los profesionales para garantizar las condiciones técnicas de las obras.

“A nosotros nos toca garantizar, pero como autoridad análoga, no lo podemos hacer solos, por eso es que trabajamos de la mano con ustedes, para que de manera conjunta logremos esta proyección”.

La figura está contemplada en el Reglamento de la Comisión Municipal de Directores Responsables y Corresponsables del Municipio de Zapopan, cuya versión original fue publicada en 2022 y tuvo reformas, adiciones y derogaciones en 2024.

El incumplimiento de las disposiciones puede derivar en amonestaciones, suspensiones de seis meses o tres años, y cancelación definitiva, dependiendo de la sanción aplicable.