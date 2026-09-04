Clausuran academia militarizada de Sayula; 3 docentes quedaron vinculados

Academia militarizada de Sayula

La Fiscalía del Estado cateó una academia militarizada de la cabecera municipal de Sayula, luego de lo cual el plantel fue clausurado; además tres personas que operaban el lugar quedaron vinculadas a procesos por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato infantil, en su modalidad psicológica, en perjuicio de dos alumnos, que se encontraban bajo su cuidado y custodia.

La dependencia informó que los vinculados son Teresa de Jesús “N” y Fernando “N”, quienes se desempeñaban como directores de la academia, aparte de José Martín “N”, identificado como oficial subordinado.

La Fiscalía indicó que en el cateo “fueron localizadas 24 personas, de las cuales tres son niñas y niños, 16 adolescentes y cinco mayores de edad. Ante esta situación, personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) dictó las medidas de protección correspondientes, mientras que las personas mayores de edad quedaron bajo resguardo de la representación social para posteriormente ser entregadas a sus familiares”.

La diligencia fue encabezada por el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional y tras el operativo, las autoridades municipales procedieron a la clausura del establecimiento.

La academia militarizada de Sayula fue clausurada

LA ACUSACIÓN DE MALTRATO

La Fiscalía informó que Teresa de Jesús “N” y Fernando “N”, en su calidad de directores, así como José Martín “N”, tenían bajo su cuidado y custodia a un adolescente y un niño, quienes ingresaron al plantel en febrero de 2025.

“Entre febrero y junio de ese año, se presume que las víctimas fueron sometidas en distintos momentos a ejercicios físicos y actividades impuestas como medidas disciplinarias, algunas de ellas durante la noche y madrugada”, añadió la corporación estatal.

Ambos alumnos “aparentemente recibían expresiones humillantes y descalificadoras, mientras que uno de ellos al parecer fue amenazado para que no revelara a sus familiares la manera en que era tratado al interior de la institución”.

Tras comparecer ante un juez y quedar vinculados a proceso, a los tres docentes se les impusieron medidas cautelares por un periodo de dos años, sin prisión preventiva, pero con medidas como la presentación periódica ante el juez, la prohibición de concurrir a determinados lugares o acercarse a determinadas personas. Además, se establecieron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

OTRO INSTRUCTOR TAMBIÉN ESTÁ VINCULADO

El 26 de agosto de este año se informó que un instructor de la misma academia de Sayula, identificado como Fernando “N”, fue vinculado a proceso por maltrato infantil en agravio de una adolescente, interna del plantel.

Los hechos por los que él fue imputado ocurrieron el 14 de septiembre de 2022, cuando ordenó a los alumnos colocarse en una postura de castigo corporal conocida como “posición de mortero”, durante 20 minutos.

Pero, debido a que una de las estudiantes no pudo resistir la exigencia física, el señalado presuntamente la agredió “primero utilizando la mano y luego un palo de escoba”.

Se sabe que la Fiscalía del Estado debe tener por lo menos ocho carpetas de investigación por una serie de vejaciones y maltratos dentro de la academia de Sayula, que ofrecía estudios de nivel bachillerato, y que vinieron a cobrar relevancia después de que en un plantel similar de Tamaulipas, falleció una menor de nombre Dafne Zapata.