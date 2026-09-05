PRI Jalisco fortalece su estructura rumbo a las elecciones de 2027

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco instaló su IX Consejo Político Estatal, durante una sesión en la que rindieron protesta sus integrantes y se establecieron las bases para comenzar la construcción del proyecto político y electoral del partido rumbo a 2027.

Durante el encuentro, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, llamó a las y los consejeros a redoblar el trabajo territorial y mantener un acercamiento permanente con la ciudadanía, con el objetivo de identificar las principales problemáticas del estado y traducirlas en propuestas que formen parte de la plataforma electoral del partido.

Haro Ramírez señaló que el Consejo Político Estatal deberá convertirse en un espacio de debate, crítica y construcción, en el que puedan confluir la experiencia de los liderazgos priistas, la participación de las nuevas generaciones y el conocimiento de quienes integran la estructura del partido.

Como parte de la sesión, Hugo de León asumió el cargo de Secretario Técnico del Consejo Político Estatal, con la responsabilidad de impulsar la integración y puesta en marcha de las distintas comisiones que participarán en la elaboración de la agenda y plataforma electoral del PRI Jalisco de cara al próximo proceso electoral.

La dirigente estatal sostuvo que el PRI mantendrá una postura de oposición frente a Morena y Movimiento Ciudadano; sin embargo, afirmó que el partido buscará colocar las propuestas y el trabajo cercano con la población como ejes de su estrategia política.

Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Javier Santillán Oseguera, destacó que formar parte del Consejo Político Estatal representa una responsabilidad que demanda compromiso, participación activa y trabajo ante los retos que enfrentará el partido en los próximos años.

En la sesión participaron dirigentes estatales, expresidentes del PRI Jalisco, legisladores, presidentas y presidentes municipales, regidores, representantes de sectores y organizaciones, integrantes de los comités municipales y distintos liderazgos provenientes de las regiones del estado.

Con la instalación de este órgano partidista, el PRI Jalisco inició formalmente una nueva etapa de organización interna y construcción de propuestas con miras a la elección de 2027.