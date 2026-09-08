Impulsa Vero Delgadillo a Guadalajara como polo de inversión y desarrollo

Con una estrategia enfocada en fortalecer la economía local, facilitar la apertura de negocios y recuperar espacios comerciales, el gobierno de Guadalajara, encabezado por Vero Delgadillo, busca posicionar a la ciudad como un polo de inversión y desarrollo.

Uno de los principales ejes de esta política es la Ventanilla Empresarial, mediante la cual se brinda orientación y apoyo para la gestión y emisión de licencias, con el propósito de reducir obstáculos burocráticos y favorecer la formalidad económica.

Como parte de esta estrategia, 127 actividades económicas de bajo impacto han sido beneficiadas con procesos de simplificación administrativa, con la intención de facilitar la apertura de nuevos establecimientos y la generación de empleos.

A la par, el municipio puso en marcha el Centro Económico Guadalajara, enfocado en impulsar oportunidades, inversión y empleo, mientras que las acciones de desarrollo económico también han buscado fortalecer a comerciantes, emprendedores y trabajadores de las industrias creativas.

En los mercados municipales, el gobierno tapatío destinó más de 88 millones de pesos para la rehabilitación de seis espacios: Plutarco Elías Calles, Herrera y Cairo/San Onofre, Beatriz Hernández, Mercado Libertad, Mercado Ayuntamiento y Mercado Corona.

Estas acciones se complementan con el programa Qué Lindos Mercados, mediante el cual más de dos mil locatarios de 34 mercados han recibido beneficios.

Entre las intervenciones destaca la realizada en el Mercado Libertad, conocido como San Juan de Dios, donde se invirtieron más de 37 millones de pesos para atender aspectos de protección civil y seguridad, reforzar locales y renovar cableado. También se instaló un mural de mosaico señalado como el más grande de Jalisco, con el que se busca fortalecer el atractivo turístico y cultural del inmueble.

El apoyo también se extendió a emprendedores. A través de los programas Hecho por Tapatías y Corazones en Acción se destinaron cerca de 18 millones de pesos para impulsar proyectos individuales y colaborativos mediante créditos, mentorías y acompañamiento para favorecer el crecimiento y consolidación de los negocios.

En materia de capacitación, Guadalajara Bilingüe otorgó mil 335 becas para cursos de inglés, mientras que 80 personas con proyectos relacionados con las industrias creativas recibieron acompañamiento y mentoría de acuerdo con las necesidades de talento del sector.

La estrategia económica municipal también incluyó apoyos vinculados con el Mundial, mediante el programa Vibra con Guadalajara Mundialista, que benefició a 450 propietarios de restaurantes, fondas, cenadurías, taquerías, loncherías, cafeterías, tiendas de abarrotes y otros negocios similares.

Asimismo, comerciantes de espacios tradicionales como Analco y el Centro de Guadalajara fueron incluidos en las acciones de la Coordinación General de Desarrollo Económico.

De esta manera, la administración municipal busca fortalecer a quienes sostienen la actividad económica de los barrios, recuperar mercados que forman parte de la identidad tapatía y facilitar la relación entre el gobierno y quienes buscan emprender o mantener un negocio en la ciudad.