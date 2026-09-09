Destaca Vero Delgadillo recuperación de espacios públicos y calles en la colonia Americana

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó las acciones emprendidas por el Gobierno tapatío para recuperar espacios públicos, mejorar las condiciones urbanas y fortalecer la convivencia entre habitantes de la ciudad.

Durante un encuentro con vecinas, vecinos y liderazgos de las colonias Americana y Santa Tere, la alcaldesa señaló que la rehabilitación de parques, unidades deportivas, plazas, mercados y calles busca mejorar el entorno, incrementar la seguridad y propiciar que la ciudadanía vuelva a apropiarse de estos espacios.

Entre las intervenciones destacó la recuperación del Parque de la Revolución, conocido como Parque Rojo, un sitio que, de acuerdo con la presidenta municipal, enfrentaba diversas problemáticas sociales y que actualmente es utilizado nuevamente por familias, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

“Ustedes pueden ir al Parque de la Revolución y además de ver su patrimonio bien cuidado, es un lugar lleno de vida”, afirmó.

Delgadillo informó que, en lo que va de su administración, se han mejorado más de 820 calles, rehabilitado 26 unidades deportivas y reforzado la iluminación de más de 100 parques.

La presidenta municipal sostuvo que estas acciones no se limitan a la infraestructura, sino que tienen como objetivo generar espacios para la convivencia y el encuentro, así como fortalecer la construcción de comunidad.

“Detrás de cada obra, de cada calle, detrás de cada mercado, de cada unidad deportiva, de cada parque, está la vida de ustedes”, expresó.

Asimismo, destacó la participación de los habitantes en el cuidado de los espacios públicos y puso como ejemplo los llamados “Lunes de Escoba”, iniciativa de vecinos de Santa Tere mediante la cual se organizan para realizar labores de limpieza y mantener en mejores condiciones su entorno.

Finalmente, Delgadillo relacionó estas acciones con uno de los ejes de su administración: gobernar desde los cuidados, una perspectiva que, señaló, busca poner en el centro a las personas, mejorar los espacios públicos y fortalecer los vínculos entre las comunidades.