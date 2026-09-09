Fraude de AJP supera los $1,826 millones; hay orden de arresto vs 15 personas

Hay órdenes de aprehensión contra 15 prófugos. Se estima que están fuera de México

En relación con el fraude de la inmobiliaria AJP, La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que se han judicializado 220 carpetas de investigación, por un monto total de mil 826 millones 855 mil 856 pesos en agravio de mil 332 personas ofendidas.

Se trata de la empresa que ofrecía inversiones con altos rendimientos y cuyo dueño, Luis Oswaldo Espinoza Marín, se suicidó a principios de agosto del 2022, cuando el esquema financiero colapsó y ya no pudo seguir pagando los elevados intereses a sus acreedores.

Este miércoles, el vicefiscal de Delitos Patrimoniales, Manuel Alejandro Gutiérrez Bañuelos, informó en rueda de prensa que han sido vinculadas a proceso dos personas por ese caso, las cuales se encuentran en prisión preventiva justificada, y que existen otras 15 personas a quienes se les busca para cumplimentarles órdenes de aprehensión. Dichas personas eran colaboradoras y colaboradores del esquema fraudulento.

Se dijo que para lograr la captura de esos sospechosos, la Fiscalía ha solicitado 11 alertas migratorias, las cuales se encuentran vigentes.

La inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), ofrecía a las víctimas asesoría para la inversión en bienes raíces, con un rendimiento mensual de entre el uno y tres por ciento, pero en realidad se trataba del presunto fraude piramidal tipo esquema Ponzi, un sistema engañoso que tiene como mecánica ofrecer supuestas ganancias a inversores anteriores con el dinero de los nuevos que van llegando.

“A finales del mes de julio y principios del mes de agosto del año 2022 se iniciaron las investigaciones relacionadas con el caso de AJP. Tras recibir las primeras denuncias se ejecutaron cateos en tres domicilios relacionados con el caso: dos oficinas de la supuesta empresa y el domicilio particular de uno de los involucrados”, dijo el vicefiscal de Delitos Patrimoniales.

RECOMIENDAN PRECAUCIÓN PARA EVITAR FRAUDES

Para evitar que la ciudadanía sea víctima de estos esquemas, la Fiscalía del Estado recomienda identificar señales de alerta en inversiones sospechosas, como la promesa de rendimientos fijos atípicos por encima del mercado, mecanismos que condicionan ganancias al ingreso de nuevos participantes y la falta de registro oficial ante autoridades regulatorias.

La dependencia invita a las personas que hubieran sido afectadas por este u otros esquemas fraudulentos a acudir a presentar su denuncia formal ante esta representación social.