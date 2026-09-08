Por crueldad animal, una mujer estará en prisión preventiva en Puente Grande

Acusada por el delito de crueldad en contra los animales, una mujer fue vinculada a proceso, luego de la muerte por abandono de un canino en el municipio de Tonalá.

Acusada por crueldad animal. La acusan de dejar atado a un perro hasta que murió

La Fiscalía de Jalisco informó que los hechos por los que se acusa a Alejandra Noemy “N”, sucedieron el 11 de julio de este año, y fueron conocidos por la autoridad a través de una denuncia ciudadana en redes sociales, en la que se reportó que un perro fue dejado amarrado hasta que murió en un domicilio del Fraccionamiento Paseo de las Cañadas.

Una agencia del Ministerio Público especializada en crueldad animal, obtuvo los datos suficientes de prueba para obtener una orden de aprehensión en contra de la presunta responsable, Alejandra Noemy “N”, quien fue capturada mediante el mandamiento judicial.

La mujer fue imputada ante un juzgado en donde se ordenó la vinculación a proceso por el delito de crueldad contra los animales, previsto por el Artículo 306 del Código Penal de Jalisco.

A solicitud de la Fiscalía, la presunta responsable permanecerá dentro del Penal Femenil de Puente Grande, en prisión preventiva justificada por seis meses, mientras continúan las investigaciones complementarias y se emite una sentencia.