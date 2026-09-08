El edil Juan Alberto Salinas sale de Morena y anuncia su ingreso al PVEM

Juan Alberto Salinas cambia de partido a dos días del comienzo del proceso electoral federal.

Quien se desempeñó como coordinador de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Alberto Salinas Macías, deja ese partido y anunció que se suma a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De esta forma, la bancada de Morena en Guadalajara se queda con tres ediles y el PVEM tendrá un representante con el cambio de partido de Juan Alberto Salinas.

El edil tapatío es abogado, es profesor de derecho internacional en el ITESO y algún tiempo fue el secretario ejecutivo del hoy extinto Instituto de Transparencia e Información del Estado (ITEI).

Salinas cambia de filiación, justo a dos días de que arranque el proceso electoral federal.

El coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, le dio la bienvenida al ex morenista:

“A partir de hoy con la incorporación formal y oficial de Juan Alberto Salinas iniciamos una nueva etapa, donde tendremos una posición del Partido Verde en el cabildo de Guadalajara, pero mas importante aún es que asumimos una organización agresiva, directa, con propuesta, con causa, para buscar que el Partido Verde sea un referente en las elecciones municipales y distritales que tendrán fecha en el próximo 2027”.

Juan Alberto Salinas expresó que llega a reforzar al PVEM en Guadalajara, donde hace diez años no tenían representación en el Cabildo.

“En Guadalajara vamos a hacer todo lo posible para que el Partido Verde logre la victoria en 2027 y estoy seguro que con todo el apoyo institucional vamos a hacer grandes cosas en nuestra entidad”, dijo.

Salinas mantuvo diferencias políticas con José María Martínez al interior de la bancada de Morena en Guadalajara.