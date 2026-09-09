Jalisco quedó olvidado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027

Gabriela Cárdenas, diputada local de MC, preside la Comisión de Hacienda del Congreso. Puras promesas para Jalisco, dijo.

Ante la omisión de la federación para incluir recursos económicos para obras hidráulicas en Guadalajara y para construir el acueducto sustituto Guadalajara-Chapala, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, lamentó que Jalisco haya quedado en el olvido para la presidencia de la república.

La legisladora dijo que de nada sirvió que existieran promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobernador Pablo Lemus, porque no existen partidas económicas ni siquiera para concluir las obras complementarias para la presa El Zapotillo.

“Es lamentable que no está ninguno de los proyectos que son estratégicos para nuestro estado, no solo en materia de infraestructura hídrica, lo que analizamos es que no hay nada etiquetado ni para El Zapotillo, ni para el acueducto Guadalajara-Chapala, absolutamente ninguno de los proyectos que son importantes para nosotros”, subrayó.

Adicionalmente, tampoco se asigna el subsidio federal que requiere la Universidad de Guadalajara (UdeG). “Están muy lejos de cumplir con el 52% que deberían de cubrir, salen debiendo todavía millones a la Universidad”, dijo.

Tampoco se asigna presupuesto federal para los proyectos de infraestructura carretera, en especial, para dar mantenimiento a la red carretera federal.

“Esto es, no hay ningún proyecto importante para Jalisco ‘etiquetado’ en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, señaló Cárdenas.

La legisladora local hizo un llamado a la diputada de Morena, Mery Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que haga las gestiones necesarias y se añadan los proyectos de infraestructura importantes para Jalisco.

“¿Qué creemos nosotros? Que sería importante en la discusión conocer cuál es la postura de los diputados -particularmente de la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y saber si le sirve de verdad de algo al estado tener a una jalisciense en esa Comisión. Que nos ayude a pelear los recursos que se necesitan y que no quede en promesas. Luego dicen, la presidenta va a apoyar los proyectos de Jalisco, pero en el papel, en el Presupuesto no se ven. Como bien dicen, el cariño se demuestra en el Presupuesto”, subrayó la entrevistada.

La diputada local dijo que los legisladores federales por Jalisco deberían hacer un bloque conjunto en la Cámara de Diputados, para empujar los proyectos que requieren los habitantes de Jalisco.