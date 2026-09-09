Entre joyas, ideas y belleza: Art Jewelry Week

La joyería también puede ser una forma de pensar, cuestionar y contar historias. Bajo esa idea, Guadalajara recibe por primera vez Art Jewelry Week, una plataforma internacional que reúne a artistas, estudiantes, profesionales y público interesado en explorar los límites de esta disciplina.

Piezas de Art Jewelry Week

El encuentro ya inició y durante estos días la ciudad se convierte en punto de encuentro para propuestas provenientes de México, Países Bajos, Estados Unidos, Japón y Colombia, con una programación que incluye exposiciones, conferencias, formación especializada y espacios para hablar de los procesos detrás de las piezas.

Impulsada por Hard to Find, escuela tapatía especializada en joyería, la primera edición se desarrolla bajo el concepto “At the Edge of Beauty”, una invitación a mirar la belleza desde otros ángulos y a preguntarse qué sucede cuando una joya deja de ser solamente un objeto decorativo.

Los creadores de Hard to Find: Paula Guzmán y Oswaldo Ibarra, impulsan esta primera edición con la intención de conectar la tradición joyera de Guadalajara con nuevas formas de entender la disciplina. Desde su escuela, ambos han apostado por una formación que combina el oficio con el diseño y el pensamiento conceptual, y ahora llevan esa visión a una plataforma que busca acercar a la ciudad a artistas, estudiantes y profesionales de distintas partes del mundo.

Hard to Find, Paula Guzmán y Oswaldo Ibarra

La propuesta pone sobre la mesa temas como el cuerpo, la materia y las ideas, alejándose de conceptos tradicionales relacionados con el lujo o la perfección. Más que mostrar piezas terminadas, Art Jewelry Week busca compartir los pensamientos, procesos y cuestionamientos que existen detrás de ellas.

Uno de los invitados principales es el artista y joyero neerlandés Philip Sajet, quien participa con el workshop intensivo The Necessity of the Ugly, además de una conferencia y exposición en el Museo Raúl Anguiano (MURA).

Piezas de Art Jewelry Week

La programación también contempla “Desborde”, una exposición colectiva en los Arcos de Guadalajara, así como una sesión de puertas abiertas y crítica de los trabajos desarrollados durante el taller. La semana cerrará con NAO 4 — Inner Soul, en la Capilla Santa Paula del Museo Panteón de Belén.

Una ciudad con tradición joyera

La elección de Guadalajara como sede no es casual. La ciudad es reconocida por su tradición dentro de la industria joyera y ahora busca sumar a esa historia una conversación vinculada con el arte contemporáneo.

Para Hard to Find, el encuentro representa una oportunidad para conectar a los creadores locales con artistas y circuitos internacionales, pero también para que la joyería dialogue con otras disciplinas como el diseño, el arte y la cultura.

La plataforma forma parte de la trayectoria de Hard to Find, que este año cumple 13 años de trabajo en la formación joyera. La escuela ha impulsado programas educativos, exposiciones, workshops y encuentros con artistas internacionales.

Piezas de Art Jewelry Week

Entre sus proyectos se encuentra Impossible Gallery, abierta en 2019 como espacio dedicado a la joyería de arte, y un campus en línea que actualmente cuenta con ocho cursos. A lo largo de su trayectoria ha formado 23 generaciones de su programa Inner Artisan, desarrollado más de 130 marcas y organizado 138 workshops y conferencias internacionales.

Con Art Jewelry Week, Guadalajara suma así una nueva ventana para mirar la joyería desde otro lugar: no sólo como algo que se lleva puesto, sino como una disciplina capaz de provocar preguntas, generar conversación y formar parte de la escena artística contemporánea.

Piezas de Art Jewelry Week

Lo que sigue de Art Jewelry Week

Miércoles 9 de septiembre 19:30 horas — Why Jewelry is Art, conferencia y exposición de Philip Sajet — Museo Raúl Anguiano (MURA).

Jueves 10 de septiembre 19:30 horas — Inauguración de Desborde, exposición colectiva — Arcos de Guadalajara.

Viernes 11 de septiembre 19:00 horas — Open Studio + Crítica Final, presentación de resultados del workshop y diálogo sobre las obras — Hard to Find.

Sábado 12 de septiembre 19:00 horas — Clausura con NAO 4 — Inner Soul — Capilla Santa Paula, Museo Panteón de Belén.

Workshop: The Necessity of the Ugly, con Philip Sajet, del 7 al 11 de septiembre en Hard to Find (Esta actividad requiere inscripción independiente).

Programación: www.artjewelryweek.com