160 años del Degollado: un teatro que sigue contando la historia de Jalisco

A 160 años de su primera función, el Teatro Degollado conmemora su aniversario con una programación que mira tanto hacia su pasado como hacia la actividad artística que mantiene vivo su escenario.

Teatro Degollado

La celebración comenzará el 12 de septiembre con un conversatorio sobre la historia y la vida artística del teatro, mientras que el domingo 13 de septiembre, justo en el aniversario de su primera función, la Orquesta Filarmónica de Jalisco regresará a la obra con la que todo comenzó: “Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti.

La ópera fue presentada en la inauguración del recinto en 1866 por la soprano mexicana Ángela Peralta. Ahora, 160 años después, la obra volverá a escucharse en el mismo escenario.

Antes de ser Degollado

La historia del teatro comenzó más de una década antes de aquella primera función. El proyecto empezó a gestarse en 1855 y su primera piedra fue colocada en 1856, durante el gobierno de Santos Degollado.

La intención era dotar a Guadalajara de un espacio de grandes dimensiones para recibir espectáculos y expresiones culturales, aunque su construcción atravesó los conflictos políticos y bélicos que marcaron aquella época.

El recinto fue concebido originalmente como Teatro Alarcón, en homenaje al escritor Juan Ruiz de Alarcón. Con el paso del tiempo adoptó el nombre de Teatro Degollado, en memoria de Santos Degollado, uno de los principales impulsores del proyecto.

Teatro Degollado

Un edificio que también cuenta

Más allá de las funciones que han pasado por su escenario, el Degollado es también un documento arquitectónico de Guadalajara.

Su estilo neoclásico está relacionado con las ideas de la época que vinculaban la cultura, la razón y la ciencia con la construcción de una sociedad moderna. Uno de sus elementos más llamativos se encuentra en la cúpula, cuya decoración representa un pasaje del Canto IV de “La Divina Comedia”, de Dante Alighieri.

La escena corresponde al limbo, donde Dante encuentra a filósofos, pensadores, médicos y personajes de distintas culturas. Una imagen que, dentro del propio teatro, puede interpretarse como una reivindicación del conocimiento, las artes y la cultura.

Teatro Degollado

Un septiembre para volver al Degollado

La programación conmemorativa continuará durante septiembre con distintas propuestas.

El 12 de septiembre, a las 20:00 horas, el lobby será sede de un conversatorio a cargo de Gabriel Pareyón, Juan José Doñán y Ernesto Lumbreras, quienes abordarán la historia y la vida artística del recinto. La entrada será libre, aunque el cupo estará limitado aproximadamente a 80 personas.

El 13 de septiembre, la celebración llegará al escenario principal con “Lucia di Lammermoor”, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, como un regreso simbólico a la obra que inauguró el teatro hace 160 años.

En el lobby también puede visitarse la exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, título tomado de la frase que permanece en el frontispicio del inmueble.

La cartelera incluirá además “Las tres hermanas”, coproducción con la compañía Teatro Nómada, que se presentará los días 18 y 20 de septiembre y llevará una propuesta de teatro contemporáneo a esta celebración.

Teatro Degollado

160 años de públicos y artistas

El aniversario no sólo habla de la edad de un edificio. También de las generaciones de artistas, compañías, músicos, creadores y espectadores que han pasado por sus puertas.

El Degollado ha acompañado las transformaciones de Guadalajara: ha cambiado su entorno, ha tenido intervenciones arquitectónicas y ha recibido distintas expresiones artísticas. Su historia, por eso, también es la historia de quienes han ocupado sus butacas y de una ciudad que durante más de siglo y medio ha encontrado en este escenario un lugar para reunirse alrededor de la cultura.

Datos

12 de septiembre

Evento: Conversatorio sobre la historia y vida artística del Teatro Degollado.

Conversatorio sobre la historia y vida artística del Teatro Degollado. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Lobby del Teatro Degollado.

Lobby del Teatro Degollado. Participan: Gabriel Pareyón, Juan José Doñán y Ernesto Lumbreras.

Gabriel Pareyón, Juan José Doñán y Ernesto Lumbreras. Entrada: Libre.

Libre. Cupo: Aproximadamente 80 personas.

13 de septiembre

Evento: Ópera “ Lucia di Lammermoor” , de Gaetano Donizetti.

Ópera “ , de Gaetano Donizetti. Presenta: Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Orquesta Filarmónica de Jalisco. Motivo: Conmemoración de los 160 años de la primera función del Teatro Degollado.

Conmemoración de los 160 años de la primera función del Teatro Degollado. Dato histórico: Esta fue la obra con la que el recinto abrió sus puertas en 1866, con la participación de la soprano mexicana Ángela Peralta.

Durante septiembre

Exposición: “Que nunca llegue el rumor de la discordia”.

“Que nunca llegue el rumor de la discordia”. Lugar: Lobby del Teatro Degollado.

Lobby del Teatro Degollado. Referencia: La frase forma parte del frontispicio del inmueble.

18 y 20 de septiembre