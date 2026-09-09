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09 sep 2026 - 01:55 PM
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Cronomicón
Del 24 al 27 de septiembre se realizarán 63 actividades gratuitas para niñas, niños, adolescentes, familias y profesionales de la palabra; Japón será el país invitado
Jalisco llevará a Lagos de Moreno el Sexto Encuentro Internacional de Oralidad, Lectura y Escritura
Por
Ivana Lamas
septiembre 09, 2026 at 1:38p.m. GMT-6
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