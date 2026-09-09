Cronomicón

Del 24 al 27 de septiembre se realizarán 63 actividades gratuitas para niñas, niños, adolescentes, familias y profesionales de la palabra; Japón será el país invitado

Jalisco llevará a Lagos de Moreno el Sexto Encuentro Internacional de Oralidad, Lectura y Escritura

Por Ivana Lamas

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