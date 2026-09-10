Jalisco localiza a dos de cada tres personas desaparecidas entre enero y agosto de 2026

Durante los primeros ocho meses de 2026, Jalisco localizó a mil 154 de las mil 722 personas cuya desaparición ocurrió y fue reportada en ese mismo periodo, lo que representa un porcentaje de localización de 67.02 por ciento, de acuerdo con datos de la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

La cifra significa que, entre enero y agosto de este año, fueron localizadas aproximadamente dos de cada tres personas desaparecidas. El porcentaje representa un incremento de 7.97 puntos porcentuales respecto al 59.05 por ciento registrado durante el mismo periodo de 2025.

El avance también es mayor al registrado en 2019, cuando la proporción de personas localizadas fue de 53.93 por ciento. En ocho años, el indicador aumentó 13.09 puntos porcentuales.

Porcentaje de localización de personas perdidas en Jalisco (IA | Datos: Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.)

Menos desapariciones

Al mismo tiempo, los registros muestran una disminución en el número de desapariciones ocurridas durante los primeros ocho meses del año. En 2026 se contabilizaron mil 722 casos, 7.22 por ciento menos que los mil 856 registrados en el mismo periodo de 2025.

La reducción es más marcada si se compara con 2019, cuando se contabilizaron 3 mil 260 desapariciones. Frente a ese año, los casos de 2026 representan una disminución de 47.18 por ciento.

La tendencia descendente puede observarse a lo largo del periodo: en 2020 se registraron 2 mil 918 desapariciones; en 2021, 2 mil 834; en 2022, 2 mil 768; en 2023, 2 mil 257; y en 2024, 2 mil 223.

También disminuyen los reportes

El número de reportes recibidos también se redujo. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 se recibieron 2 mil 3 reportes, 10.78 por ciento menos que los 2 mil 245 del mismo periodo de 2025 y 42.72 por ciento menos que los 3 mil 497 registrados en 2019.

Del total de reportes recibidos este año, 281 corresponden a desapariciones ocurridas en años anteriores, por lo que no todos los reportes corresponden a hechos ocurridos durante 2026.

Los datos muestran así dos tendencias durante los primeros ocho meses del año: una disminución en la incidencia de desapariciones y un aumento en la proporción de personas localizadas.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, estos resultados se relacionan con el fortalecimiento de las acciones de prevención, búsqueda e investigación, así como con la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Otro gráfico que también vale muchísimo la pena

Para la publicación digital, yo pondría una segunda gráfica con las desapariciones ocurridas por año, porque el salto de 3,260 casos en 2019 a 1,722 en 2026 es muy visual: