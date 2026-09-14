SIAPA y hoteleros instalan mesa de trabajo para regularizar adeudos

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y representantes de asociaciones hoteleras de Jalisco instalaron una mesa de trabajo para generar mecanismos que permitan a los establecimientos conocer, aclarar y, en su caso, regularizar los adeudos relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado.

SIAPA . Acuerdo de SIAPA con Hoteleros para ponerse al corriente con adeudos de agua (Cortesía)

El encuentro forma parte de la estrategia del organismo para fortalecer la coordinación con los distintos sectores productivos del estado y establecer mecanismos de atención bajo un principio de corresponsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el servicio de agua.

Como parte de este acercamiento, el SIAPA habilitará una Ventanilla Especial de Atención para el sector hotelero, mediante la cual los usuarios podrán revisar de manera particular la situación de sus cuentas, aclarar dudas sobre adeudos y recibir orientación sobre las alternativas disponibles para regularizar sus pagos.

El organismo señaló que, cuando corresponda, también se podrá facilitar la celebración de convenios conforme a las campañas de descuentos y disposiciones que se encuentren vigentes.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, explicó que estos mecanismos buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios y hacer más eficientes los procesos de atención, sin modificar las disposiciones legales y administrativas aplicables a cada cuenta.

“La regularización es importante porque los recursos que ingresan al organismo se traducen en capacidad para mantener, rehabilitar y modernizar la infraestructura hidráulica. El agua no termina cuando llega a un establecimiento: detrás de cada servicio hay infraestructura, personal, energía, mantenimiento y una operación permanente”, señaló.

Por su parte, Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C., destacó que el diálogo con el SIAPA es importante para la operación del sector, particularmente ante problemáticas relacionadas con cuentas pendientes, suministro y calidad del servicio.

Mark Christianson Figueroa, presidente de la Asociación de Hoteles Jalisco, señaló que desde los primeros acercamientos con el organismo se ofreció la intermediación con los establecimientos agremiados para invitarlos a regularizar sus pagos.

“Sabemos que para que estos sistemas funcionen, pues tenemos que estar todos al día en nuestros pagos, entonces pueden contar con el apoyo para el acercamiento con la hotelería”, indicó.

El SIAPA reconoció la disposición del sector hotelero para establecer canales de comunicación que permitan avanzar en la regularización de adeudos y fortalecer las finanzas del organismo, recursos que, de acuerdo con la institución, son necesarios para mantener y mejorar la infraestructura y los servicios de agua potable y alcantarillado.

La mesa de trabajo se suma a otros mecanismos de coordinación que el SIAPA mantiene con dependencias del Gobierno de Jalisco, municipios metropolitanos, la Universidad de Guadalajara y el sector industrial.

El organismo informó que continuará con los acercamientos con los distintos sectores productivos para facilitar el cumplimiento de obligaciones y generar soluciones mediante el diálogo y la corresponsabilidad.