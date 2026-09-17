Simulacro: practicar hoy para saber cómo actuar ante un sismo

Los sismos forman parte de la realidad geológica de Jalisco y, aunque no es posible anticipar cuándo ocurrirá uno, sí existen herramientas para mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia. Por ello, cada año, en septiembre, autoridades, instituciones y ciudadanía participan en simulacros que buscan convertir la prevención en una práctica cotidiana.

Este año, el Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, con un escenario hipotético de un sismo de magnitud 7.7, cuyo epicentro se plantea a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla.

De acuerdo con la información presentada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), el ejercicio contempla una percepción muy fuerte a severa en municipios como Zacoalco de Torres, Acatlán de Juárez, Villa Corona, Cocula, Sayula, Atoyac, Amacueca y Jocotepec, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara se plantea una percepción fuerte.

El simulacro forma parte de una estrategia que busca que la población sepa qué hacer antes, durante y después de una emergencia. La recomendación es identificar las rutas de evacuación, ubicar zonas seguras, establecer un punto de reunión y definir responsabilidades dentro de la familia.

También se plantea contar con una mochila de emergencia y, durante el ejercicio, mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades.

La población, empresas e instituciones pueden registrarse en: https://uepcbj.com/macrosimulacro/index.html

Para participar:

● Identifica rutas de evacuación y zonas seguras.

● Establece un punto de reunión.

● Define responsabilidades dentro de tu familia.

● Ten lista una mochila de emergencia.

● Durante el simulacro, conserva la calma y sigue las indicaciones de las autoridades.

Jalisco, en una zona de actividad sísmica

La preparación cobra relevancia por las características geológicas del estado. Jalisco se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y en su entorno convergen placas tectónicas como la de Norteamérica, Rivera y Cocos.

Carlos Suárez Placencia, integrante del Comité Científico de la UEPCBJ, explicó que la interacción entre las placas de Cocos y Rivera con la placa continental ocurre mediante procesos de subducción, relacionados con la actividad sísmica y volcánica de la región.

El especialista también se refirió al denominado Bloque Jalisco, una estructura tectónica delimitada por distintas estructuras geológicas, entre ellas los graben de Colima y Zacoalco. Aclaró que, aunque se trata de una estructura tectónica activa, no existe actualmente un proceso de separación del estado.

La actividad sísmica, por ello, requiere un seguimiento constante. Gabriel Reyes Alfaro, también integrante del Comité Científico, señaló que la UEPCBJ cuenta con sistemas para monitorear en tiempo real este tipo de fenómenos y generar avisos oportunos a las autoridades.

Este trabajo se complementa con el intercambio de información con instituciones académicas y científicas, entre ellas la Universidad de Colima, el Instituto de Geociencias de la UNAM y el Servicio Sismológico Nacional. La coordinación permite ampliar las redes de monitoreo y compartir datos para fortalecer tanto la investigación como la capacidad de respuesta.

Además del escenario de sismo, Jalisco participará en el Segundo Simulacro Nacional de Alerta de Tsunami, con la activación de los protocolos correspondientes.

Guadalajara adelantará su propio ejercicio

Como parte de esta preparación, el Ayuntamiento de Guadalajara realizará el viernes 18 de septiembre un simulacro operativo de 12 horas, un día antes del ejercicio nacional.

La jornada será encabezada por la presidenta municipal, Vero Delgadillo, y comenzará desde muy temprano bajo una hipótesis de sismo de magnitud 7.4, con daños estructurales severos y 14 personas atrapadas entre los escombros.

El ejercicio está planteado para poner a prueba no sólo la evacuación, sino toda la cadena de atención ante una emergencia de gran escala: desde la localización y extracción de personas atrapadas, hasta la atención prehospitalaria, recepción de lesionados, capacidad hospitalaria y traslado a unidades médicas.

Para ello se contempla la activación del Comité Municipal de Emergencias, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR Guadalajara), integrado por personal especializado en rescate urbano.

La dinámica también contempla la coordinación con la red médica hospitalaria, con el propósito de revisar cómo funcionaría la atención de personas lesionadas después de un evento de estas características.

El Gobierno de Guadalajara pidió a quienes circulen por la zona durante el ejercicio mantener la calma ante la presencia de vehículos y personal de emergencia, ya que se tratará de una práctica preventiva.

La UdeG también se adelanta

La Universidad de Guadalajara realizará igualmente su segundo simulacro institucional el viernes 18 de septiembre a las 12:00 horas, adelantándolo un día respecto al ejercicio nacional. La jornada involucrará a alrededor de 236 mil universitarios en 340 inmuebles de la Red Universitaria.

La institución explicó que el adelanto busca facilitar la participación de su comunidad universitaria y que el ejercicio se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con afectaciones en Jalisco.

Un ejercicio que busca convertirse en hábito

Más allá de las cifras y los escenarios planteados, el objetivo de estos ejercicios es sencillo: que, frente a una emergencia real, las personas no tengan que improvisar.

El simulacro permite revisar rutas de evacuación, detectar puntos de riesgo, comprobar la comunicación entre instituciones y reconocer qué funciones debe asumir cada integrante de una familia, empresa, escuela o dependencia.

El 19 de septiembre, a las 12:00 horas, la convocatoria será nacional. En Jalisco, además, el ejercicio estará acompañado por el trabajo previo de instituciones que pondrán a prueba sus propios protocolos desde el viernes 18 de septiembre.