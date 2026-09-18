Buscan a dos estudiantes de preparatoria desaparecidas

Alondra Rubí desapareció en Ixtlahuacán de los Membrillos

Dos adolescentes, estudiantes de preparatoria, están desaparecidas. Una de ellas es Alondra Rubí Santos Estrada; la otra es Karina Guadalupe Castellanos Chavoya.

Alondra Rubí, de 16 años, es alumna del primer semestre en la Prepa Regional de la Universidad de Guadalajara en Ixtlahuacán de los Membrillos. Ella salió de su domicilio en Valle de los Sabinos, el 8 de septiembre hacia su escuela y ya no se ha sabido sobre su paradero.

Ese día, envió algunos mensajes de su teléfono diciendo que estaba con una amiga, pero ya no regresó.

Autoridades han dicho que tienen información de que la menor se alejó de su hogar por problemas familiares; sin embargo, los seres cercanos y conocidos de la chamaca bloquearon la Carretera a Chapala el pasado jueves 17, en exigencia de que avancen las indagatorias para localizarla.

DESAPARECE TRAS SALIR A EVENTO DE PORRISTAS

Karina Guadalupe Castellanos Chavoya, otra adolescente, desapareció el 10 de septiembre también en Ixtlahuacán de los Membrillos, luego de salir de su casa diciendo que iba a un evento de porristas de preparatoria.

Karina Guadalupe desapareció en Ixtlahuacán de los Membrillos

La menor vive en Huerta Vieja, en el municipio antes señalado. Su madre, la señora Karina Eugenia está en su búsqueda y solicita ayuda para localizarla.