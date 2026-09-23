Vinculan a proceso a motociclista de app por asesinato de la estudiante Karla Margarita

Detenido por feminicidio

El chofer de una plataforma digital que, indebidamente daba servicio de traslado de pasajeros en motocicleta y que está acusado de asesinar a una estudiante de medicina que solicitó un viaje, quedó vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La Fiscalía de Jalisco informó que el sospechoso, al que identifica como “Eduardo Issac ‘N’”, debe permanecer en prisión preventiva oficiosa por dos años y que se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias que permitan avanzar hacia una sentencia.

EL CRIMEN

El lunes 14 de septiembre de este año desapareció en Zapopan, Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años de edad, originaria de Irapuato, Guanajuato, quien estaba radicando en la Zona Metropolitana de Guadalajara para cursar la carrera de medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

Karla Margarita. Asesinada por un motociclista de plataforma digital

Lo último que se supo de ella es que había solicitado un viaje en moto a través de una plataforma digital.

La chica apareció muerta y acuchillada el miércoles 16 de septiembre en un pastizal situado en el poblado de Las Agujas, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UdeG.

En las pesquisas que llevó la Fiscalía de Jalisco quedó en claro que el socio conductor de una plataforma digital Eduardo Issac ”N" habría atendido la solicitud de traslado que hizo la joven Karla Margarita pero la condujo en su motocicleta a despoblado, en donde la atacó y le dio muerte con un objeto punzocortante.

Un día después del descubrimiento del cadáver de la estudiante, o sea el pasado 17 de septiembre, el motociclista sospechoso fue capturado por agentes de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en el municipio de Tala, con base en una orden de aprehensión.

Vinculado a proceso por feminicidio de estudiante de medicina

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Eduardo Issac ”N" fue internado en el complejo penitenciario de Puente Grande, en donde, como ya se dijo, un juez resolvió su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

TRASLADOS DE PASAJEROS EN MOTOS ESTÁN PROHIBIDOS

La Secretaría de Transporte de Jalisco ha advertido que mantiene un operativo para detectar a motociclistas que a través de plataformas digitales ofrezcan el servicio de traslado de pasajeros, pues este tipo de viajes no están permitidos en el estado.

La multa por ofrecer tal tipo de traslados es de más de 22 mil pesos aparte de la retención de la motocicleta.