Durante septiembre, la CEDHJ ha recibido 143 quejas contra el SIAPA

Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la CEDHJ.

Solo durante el mes de septiembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha recibido –en promedio- 6.5 quejas diarias de personas que reciben agua sucia en sus hogares o que de plano, tienen problemas de desabasto.

Esto lo informó la presidenta de la Defensoría Pública, Luz del Carmen Godínez González, quien señaló que en los primeros 22 días de septiembre han recibido 143 quejas, de las cuales diez son colectivas, es decir, las presentaron dos o más personas.

La CEDHJ ha entregado ya dos informes al Congreso del Estado y al propio SIAPA y el tercer listado de colonias con problemas de agua se presentará el próximo 1 de octubre.

Estos listados -previo análisis- deben recibir 80% de descuento en el recibo mensual de consumo de agua que debería ser potable.

Luz del Carmen Godínez, presidenta de la CEDHJ, explicó que se hará con estas quejas ciudadanas.

“Estamos ahorita en la depuración para ver cuáles colonias entrarían en ese supuesto de desabasto y mala calidad de agua. Recordemos que, de acuerdo al decreto, no es un paso automático. La CEDHJ no es el órgano técnico facultado para decir si hay una mala calidad o hay desabasto como tal, de manera inmediata. Nosotros tenemos que empezar una investigación de la mano de la autoridad, eso nos lleva mucho tiempo”, explicó.

“Lo que sí nos indica el decreto es que se debe entregar este listado tanto al SIAPA como al Congreso del Estado, para que ellos -el organismo- por medio de su Junta de Gobierno puedan valorar y revisar las colonias y ver en su defecto cuáles son las que ameritan el descuento o no”, dijo.

En agosto, la CEDHJ recibió 103 quejas contra el SIAPA, por dotarlos de agua turbia, por lo que la cifra de quejas se incrementó de agosto a septiembre, al llegar al amomento a 143.

Las personas que tengan problemas con la mala calidad del agua pueden presentar su queja ante la CEDHJ.

Medios para interponer quejas:

Por whatsapp: al teléfono 33 1156 7342

Por llamada: al teléfono 33 3669 1100 o al 800 201 8991

Página web: cedhj.org.mx

Correo electrónico: quejas@cedhj.org.mx

Presencial: Pedro Moreno 1616. Colonia Americana.