Conoce a hombre en app de citas y lo roban, extorsionan y agreden a tablazos

Un hombre recurrió a la aplicación digital de citas Grindr para conocer a otro varón con el que se vio, pero éste último además de despojarlo de sus objetos de valor y exigir dinero a cambio de no hacerle daño, le dio de golpes con una tabla, con la complicidad de otro sujeto.

Lo acusan de que se citó con otro hombre por medio de app y lo robó, extorsionó y tableó

Todo lo anterior ocurrió el pasado 23 de julio en dos diferentes fincas del Barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, después de que el ofendido concertó una cita con un hombre, identificado como Jesús Osvaldo “N”, quien ahora está detenido.

El afectado y dicho sujeto se vieron en una primera finca de la zona señalada, en donde este último amenazó a la víctima y le quitó sus pertenencias.

También llamó y exigió por teléfono a los familiares del ofendido para que depositaran dinero, a cambio de no hacerle daño. Sin embargo, con el apoyo de otro individuo, trasladó a la víctima a un diferente domicilio en la misma colonia, en donde ambos lo agredieron a tablazos.

La Fiscalía del Estado recibió la denuncia del caso y tras las investigaciones correspondientes, por parte de la Dirección de Diversidad Sexual de la Vicefiscalía en Derechos Humanos, se detuvo a Jesús Osvaldo “N” y lo imputó ante un juzgado.

Ahí se le dictó vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada con prisión preventiva oficiosa por un año y cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias, todo esto mientras se llega a una sentencia condenatoria.