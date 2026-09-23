Exigen al gobierno estatal que expliqué por qué se quedó sin dinero el Fondo de Ayuda a Víctimas

Imagen de una de las votaciones hechas durante la sesión de la Comisión Especial sobre Asuntos de Desaparecidos.

A este año aún le restan prácticamente 100 días. Sin embargo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) agotó sus recursos para cubrir el pago de reparación del daño a familias de personas desaparecidas y a parientes de víctimas de otros delitos.

Este Fondo contaba con 40 millones de pesos para 2026 y lo administra la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), que dirige Francelia Hernández Cuevas, quien le dijo a los colectivos de familias de desaparecidos que la solicitud de recursos la hagan hasta el año que entra, porque ya no hay dinero.

Por ello, los seis diputados que participaron en la sesión de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso, acordaron exigir a las secretarías de Gobierno y de Hacienda Pública, que den una explicación sobre la falta de dinero en el Fondo, informó la diputada presidenta de esa instancia, Tonantzin Cárdenas Méndez.

“Lo que estamos solicitando, llevamos un par de semanas -no unos días- ya han pasado a mi parecer algunos días considerables como para no tener la información, dado que ellos hacen reparación integral del daño. Queremos conocer la metodología, cuántas se hicieron y que nos den las cuentas, no es que estemos dudando específicamente, no estamos haciendo ningún tipo de acusación de la que no tenemos pruebas, por supuesto, pero estamos solicitando como Poder autónomo que se le rinda cuentas a este Congreso”, precisó.

La diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, dijo que es inaceptable que el FAARI se acabó el dinero, ya que de ese Fondo se pagan no solo reparaciones integrales de daños a familias de desaparecidas, sino que se hacen pagos de gastos de transporte o apoyo económico para la búsqueda de restos humanos en campo.

“Sí necesitamos tener la información a la brevedad para saber con que se cuenta y con que no, porque no es que nosotros lo necesitamos, sino las familias”, dijo Ochoa Ávalos.

El Fondo es un fideicomiso público federal operado a través de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) para pagar ayudas, asistencia y reparaciones integrales a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.

De este Fondo, por ejemplo, se les harán pagos a familiares de policías estatales caídos en los hechos de violencia del 22 de febrero, así como a niñas, niños y adolescentes y personas de la tercera edad que se quedaron sin su sostén económico.