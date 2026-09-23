SICT Jalisco tiene 28 cuadrillas para atender contingencias por huracán

SICT Jalisco informa que tiene cuadrillas con personal y maquinara para atender incidencias por paso del huracán

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se reporta preparado para atender contingencias que pudieran presentarse en carreteras federales de la entidad, por el paso del huracán “Polo” en las costas del occidente de México.

La dependencia informó que mantiene 28 cuadrillas con personal y equipo en puntos estratégicos de Jalisco, para abrir paso a la brevedad posible, en los tramos carreteros que resulten afectados ante el fenómeno meteorológico.

Indicó que sus elementos están preparados y pueden atender derrumbes, deslaves, asentamientos, cortes carreteros o problemas en obras de drenaje, que pudieran dañar los caminos, por la intensidad de los caudales que se prevé por las intensas lluvias.

“En caso de que algunos ciudadanos, por causas de fuerza mayor tengan la necesidad de trasladarse por carretera, se recomienda que lo hagan con extrema precaución, por las incidencias que pudieran presentarse”, señaló el Centro SICT Jalisco.

CARRETERAS CON MÁS RIESGOS

La dependencia detalló que existen varias carreteras que son más susceptibles de presentar contingencias durante el paso de fenómenos meteorológicos y precisó cuáles son:

Carretera 200 Melaque-Puerto Vallarta

Carretera 80 Guadalajara-Barra de Navidad

Carretera 110 Jiquilpan-Colima

Carretera 54 Colima-Guadalajara y

Carretera 70 Guadalajara-Puerto Vallarta libre.

Añadió que en caso de afectaciones y cierres carreteros, la prioridad será actuar para dar paso al tránsito vehicular, para lo cual, las cuadrillas de personal cuentan con motoconformadoras, retroexcavadoras, cargadores, camiones de volteo entre otros equipos, y diversas herramientas necesarias para ese tipo de trabajos.

“El personal de esta dependencia federal se coordinará en todo momento con autoridades municipales, de Protección Civil y de la Guardia Nacional, para atender las incidencias que se registren, como consecuencia del paso del huracán”, resaltó SICT Jalisco.