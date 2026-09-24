Conmemoran 30 años del Escuadrón Táctico Canino de Zapopan

El Escuadrón Táctico Canino de Zapopan cumplió 30 años de operaciones, periodo en el que pasó de contar con tres perros y siete policías a desarrollar capacidades especializadas para tareas de búsqueda, detección, patrullaje y apoyo en situaciones de emergencia.

La agrupación inició actividades en 1996 con un comandante, siete elementos y tres canes. Para 2012 ya contaba con 65 policías y 27 perros, mientras que en 2018 estrenó instalaciones especializadas construidas en una superficie de tres mil 843 metros cuadrados.

Durante la conmemoración, el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia Cívica, Cuauhtémoc Gámez Ponce, destacó la evolución de la unidad y las condiciones actuales para el entrenamiento de los binomios.

“Entregamos instalaciones especializadas completamente nuevas, instalaciones que permiten un mejor entrenamiento y una mejor calidad de vida para los perros, y también diversificamos las acciones del escuadrón. Por ejemplo, hoy están capacitados para detectar armas de fuego y explosivos para hacer patrullaje y en apoyo en eventos masivos y, sobre todo, para ayudar a las personas en las tareas de búsqueda de personas”, señaló Gámez Ponce.

Zapopan conmemora 30 años del escuadrón canino (Gobierno Zapopan)

Las capacidades de los binomios también abarcan la detección de sustancias y objetos de riesgo, búsqueda de personas con vida en estructuras colapsadas, inspección de instalaciones y apoyo durante eventos masivos.

El coordinador general Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, resaltó la coordinación que debe existir entre el policía y el ejemplar durante las labores operativas.

“La palabra compañero tiene un significado muy concreto. El elemento policial aprende a reconocer los movimientos y las señales de su camino. El can aprende a confiar en quien lo guía. Esa confianza permite trabajar juntos en tareas de prevención, búsqueda y detección. Se construye con disciplina y también con cuidado”, abonó el coordinador.

Por su parte, el director operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, Candelario Hernández Hernández, señaló que la preparación de los binomios ha ampliado las capacidades de la corporación.

“El Escuadrón ha evolucionado. Hoy sus capacidades especializadas nos permiten contar con binomios preparados para apoyar en tareas de búsqueda y detección, así como en distintas operaciones en las que su entrenamiento representa una herramienta invaluable para nuestros policías. Y esa evolución continúa”, añadió Hernández Hernández.

Como parte de la preparación para las labores de seguridad relacionadas con el Mundial de 2026, en 2025 el Gobierno de Estados Unidos entregó a Zapopan nueve canes especializados mediante el programa K-9 de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

El proyecto contempla un total de 15 ejemplares, además de capacitación especializada y dos vehículos. De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría, Zapopan fue el primer municipio en recibir una donación de este tipo por parte de Estados Unidos.

En el marco del aniversario también se lleva a cabo un ciclo de conferencias dirigido a personal de las comisarías de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras corporaciones de Jalisco, con temas relacionados con el trabajo de las unidades caninas.

El servicio de los ejemplares no termina con su etapa operativa. Cuando los perros concluyen sus labores, el municipio realiza ceremonias de jubilación y procesos de adopción, además de mantener seguimiento durante su retiro.

A 30 años de su creación, el Escuadrón Táctico Canino mantiene una estructura especializada que combina capacitación de los policías, entrenamiento de los ejemplares e infraestructura destinada a las distintas tareas en las que participan los binomios.