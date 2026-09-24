Ediles de Zapopan presentarán denuncia por daño ambiental al río Milpillas y la cascada de Huaxtla

Regidores de Zapopan, diputados y vecinos de Huaxtla, hicieron la denuncia pública en el Congreso local.

Por la contaminación con lixiviados al río Milpillas y la cascada de Huaxtla, en Zapopan, los regidores de Morena en ese municipio anunciaron que presentarán una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los regidores de Zapopan, Mauro Lomelí y Karla Díaz, explicaron que la Profepa debe abrir una investigación, ya que los lixiviados que generan los basureros de Picachos y de la empresa Hasar’s están afectando la salud de habitantes de ocho poblados del norte del municipio, entre ellos Milpillas, Huaxtla, San Lorenzo, Mesa de San Juan e Ixcatán.

“Vamos a presentar una denuncia ante la Profepa por el presunto daño ambiental en los cuerpos de agua adyacentes al relleno sanitario Picachos, río Grande y río Milpillas. Recordemos que el río Milpillas es el que conecta con Huaxtla y hoy han visto imágenes en las redes sociales de cómo las cascadas de Huaxtla están completamente contaminadas. Pero, además, Huaxtla termina en el río Santiago”, explicó Mauro Lomelí.

Habitantes denuncian daños desde hace más de 20 años

Leonardo Orozco, habitante de Huaxtla e integrante del Centro de Estudios e Investigación de la Barranca (Ceiba), dijo que los habitantes ya solicitaron una inspección a la Profepa y relató que el problema tiene más de 20 años, aunque en semanas recientes se agravó la llegada de lixiviados a las cascadas y al río.

“Se presentaron las denuncias pertinentes y ya hay fecha para que vayan a hacer una inspección dentro de las zonas que sufren los daños, ya que ellos comentaron que ya fueron al tiradero de Picachos y no encontraron anomalías, lo cual es bastante sospechoso, ya que adentro del basurero no hay ninguna complicación y afuera está todo totalmente contaminado, algo debe haber mal ahí”, relató.

Leonardo Orozco explicó que las huertas de mango, papaya y limón aledañas al río Milpillas se han secado debido a los químicos tóxicos presentes en los lixiviados. Además, estimó que en los últimos años han muerto alrededor de 60 animales de campo, entre ellos vacas, caballos y burros.

Piden proteger la Sierra de Tesistán y atender el relleno sanitario

La regidora Karla Díaz subrayó que el Ayuntamiento de Zapopan debe “sacar de la congeladora” una iniciativa para declarar a la Sierra de Tesistán como área de protección hídrica, ya que ese polígono es una zona de recarga de agua para la ciudad y el basurero de Picachos se ubica en los límites de esa área natural.

Diputados respaldan denuncias y exigen acciones urgentes

Diputados de las bancadas de Morena, Futuro y el Partido del Trabajo (PT) respaldaron la denuncia por la contaminación ambiental. Incluso, durante la sesión del pleno, el legislador Alejandro Puerto mostró imágenes del daño ambiental atribuido a los basureros.

En la misma sesión del Congreso, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presentó un exhorto al gobierno de Zapopan para que realice acciones urgentes que permitan contener los lixiviados, rehabilitar la infraestructura destinada a su manejo y establecer un monitoreo permanente y público de la calidad del agua en los afluentes, así como de los lixiviados que llegan a ellos.

Asimismo, solicitó a la Contraloría de Zapopan realizar una investigación sobre las presuntas omisiones del gobierno municipal respecto al vertedero de Picachos.

Finalmente, pidió que el alcalde Juan José Frangie informe sobre el presupuesto destinado al relleno sanitario y las acciones que previamente se han realizado para atender la problemática.