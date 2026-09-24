Reunirá Expo Tequila 2026 a más de 120 marcas en Tlaquepaque

Más de 120 marcas y 48 empresas dedicadas al tequila, la raicilla y el mezcal participarán en la XIV edición de Expo Tequila Tlaquepaque 2026, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre en Casa Gave, en el Centro de Tlaquepaque.

Durante las dos jornadas, productores, empresarios, especialistas y visitantes podrán participar en catas y maridajes, además de acceder a una oferta gastronómica, mixología, actividades culturales y música en vivo.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó que el encuentro busca mantener a Tlaquepaque como uno de los espacios de referencia para la promoción de bebidas representativas de México.

“Sin duda es un espacio que en el que cualquier persona podrá sentirse atraída por visitar y de participar en todas las actividades, y por supuesto, para degustar de las diferentes marcas que son más de 120, para encontrar su marca favorita, su tequila, si es blanco, reposado, añejo y por supuesto para disfrutar y que siga siendo una referencia aquí en San Pedro Tlaquepaque”, expresa.

La edición 2026 es organizada con la participación de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque (CANACO), el Consejo Regulador del Tequila y el Ayuntamiento, además de otros organismos y empresas vinculados con el sector.

De acuerdo con los organizadores, la Expo también representa un espacio de promoción comercial y turística para el municipio, al reunir en un mismo sitio distintas expresiones relacionadas con la producción y consumo de tequila, raicilla y mezcal.

El presidente de CANACO Tlaquepaque, Mauricio Preciado Navarro, señaló que este año se contemplan cambios en la dinámica del encuentro, además de activaciones, una oferta gastronómica variada y espectáculos.

Costos y horarios

Expo Tequila 2026 se realizará en Casa Gave, Centro de Convenciones, Exposiciones y Eventos, ubicado en calle Juárez número 292, en la zona Centro de Tlaquepaque. El sábado 3 de octubre, el acceso tendrá un costo de 350 pesos y el evento permanecerá abierto de 14:00 a 00:00 horas.

Para el domingo 4 de octubre, el boleto tendrá un precio de 250 pesos, con actividades de 14:00 a 23:00 horas. Los boletos podrán adquirirse en las instalaciones de CANACO Tlaquepaque, en calle Independencia número 321, zona Centro, o directamente en el acceso de Casa Gave durante el evento.

La Expo Tequila llega así a su decimocuarta edición como un encuentro que combina actividades de degustación, gastronomía y entretenimiento con la participación de empresas y productores de bebidas emblemáticas de México.