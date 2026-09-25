Llaman a IMSS Jalisco a resolver largos tiempos de espera en consultas de especialistas y estudios de diagnóstico

Las personas esperan meses para que se les programe una cirugía.

Ante la tardanza para que pacientes consigan citas con médicos especialistas, saturación en los servicios de urgencias y falta de medicinas en unidades familiares, clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la legisladora de MC, María Bravo, planteó hacer un exhorto al titular de la delegación Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, para medir y dar seguimiento a los tiempos de espera para consultas, atención de especialidades, estudios diagnósticos y cirugías.

La legisladora abordó el tema en la sesión del Pleno del Congreso, donde habló del caso de Rosa, una paciente anónima que sufre por la mala atención en el Seguro Social, en espera de una cita con un especialista.

“La consulta con su médico dura 12 minutos y le dicen que necesita ver a un especialista. La fecha es en cuatro meses, cuatro meses con dolor, cuatro meses pidiendo permisos en el trabajo, cuatro meses diciéndoles a su familia ‘ya casi’. Llega el día, el especialista le pide un estudio y el estudio es en dos meses mas. Cuando por fin tiene el resultado le dicen que necesita cirugía. La fecha todavía no hay, ‘nosotros le llamamos’. Nadie le llama a Rosa. Todas conocemos a Rosa. Puede ser nuestra mamá o nuestro vecino”, relató la diputada.

La legisladora explicó que los derechohabientes tienen derecho a recibir información clara sobre los servicios de salud.

En la tribuna legislativa, María Bravo presentó otros dos testimonios de familiares de pacientes del IMSS:

“La espera ha sido muy larga tuvieron a mi mamá cuatro días en urgencias. Hemos visto que mucha gente ha estado lamentablemente cuatro o cinco días sentados en una silla y es complicado para los familiares, tanto para los que están adentro, como los que están afuera. Tardan mucho en dar el servicio, a veces no dan informes”, dijo un entrevistado.

Otro problema es que hay desabasto de medicamento básicos, como el caso de pacientes con diabetes.

“No había Metformina la semana pasada, mi esposo es diabético tipo 2 y no hay Metformina que es un medicamento económico, pero que el IMSS debería de dar al paciente. Los tiempos de espera sí son tardados, tienen que ser embarazadas o venir casi muriéndose para que sea rápido su procedimiento de entrada a urgencias”, señaló la esposa de un diabético.

La diputada local señaló que transparentar los tiempos de espera permitiría contar con información objetiva para evaluar el funcionamiento de los servicios del IMSS, identificar rezagos y detectar las áreas que requieren atención prioritaria.