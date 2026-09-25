Sí le quedan aún $4.6 millones a la Comisión de Atención a Víctimas para reparación de daños

La titular de la Comisión, Francelia Hernández, dialogó con colectivos de familias de desaparecidos.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco (CEEAV) sí tiene aún 4.6 millones de pesos disponibles, cuando restan poco más de tres meses para el cierre del año 2026.

La titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Francelia Hernández Cuevas, se reunió con personas víctimas de delitos y con colectivos de familias de desaparecidos, a quienes les aseguró que sí cuentan con recursos económicos para apoyar a quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

Apenas el miércoles pasado, la Comisión Especial de Atención a Víctimas de Desaparecidos del Congreso local, que preside la diputada Tonantzin Cárdenas, aprobó hacer una solicitud de información y pedir una explicación al gobierno de Jalisco, de por qué se habían agotado los recursos del fondo de ayuda, cuando aún le quedan 100 días a este año, según la queja hecha por colectivos de familiares de desaparecidos.

La petición de que se presente un informe sobre el tema fue aprobada por legisladores de Morena, Futuro, MC y PRI.

La mesa de diálogo con los colectivos se llevó a cabo en el marco de una capacitación convocada por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, lo que permitió generar un espacio para atender las preguntas y preocupaciones de las personas víctimas de estos delitos respecto al ejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).

Este Fondo empezó el año con 40 millones de pesos para la atención a personas que han sido víctimas de delitos y poco a poco se ha ejercido.

La directora de la Comisión de Atención a Víctimas, Francelia Hernández Cuevas, expuso que, de los 40 millones de pesos, 37 millones de pesos corresponden a la partida 4111, destinada exclusivamente a cubrir la medida de compensación económica subsidiaria, mientras que los tres millones de pesos restantes corresponden a la partida 4412, destinada a los conceptos de medidas de ayuda y asistencia.

De la partida 4111 aún se encuentran disponibles 4.6 millones de pesos y, desde el pasado mes de junio, la Comisión solicitó la ampliación de recursos,

La Comisión atienda a personas víctimas de delitos en la avenida Niños Héroes 2971, colonia Jardines del Bosque, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. Ahí se ofrecen servicios gratuitos de asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social y área médica a personas víctimas del delito en Jalisco.