Ante falta de insumos básicos en clínicas del IMSS, el personal salió a protestar en Guadalajara

Los trabajadores del IMSS en Jalisco piden con urgencia atención a las carencias en clínicas y hospitales. Harán una marcha nacional el 1 de octubre.

Enfermeras, camilleros, trabajadoras sociales, médicos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco se manifestaron en el parque Rojo o Revolución y realizaron un bloqueo al tráfico de más de dos horas en el cruce de las avenidas Federalismo y Juárez.

Más de 200 personas que laboran en las clínicas 14, 39, 45, 89, 180, Centro Médico de Occidente y de las unidades médicas de Tepatitlán y Arandas, relataron que están trabajando “bajo protesta” porque el IMSS no entrega insumos básicos, desde gasas y material de limpieza y tampoco se cubren los espacios cuando un trabajador se enferma, se va de vacaciones o se jubila.

Los reclamos también son en contra de la sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro (SNTSS) al haber obtenido apenas un aumento de 2.9 de alza salarial y no respaldar sus exigencias de que se les dote de insumos para trabajar.

Con un megáfono, Mery Barragán, enfermera del Hospital Regional de Tlajomulco del IMSS, relató que las autoridades de la delegación estatal deben atender la falta de insumos y medicinas, ropería (sábanas para las camas) para las unidades médicas y contratar a personal eventual para cubrir vacantes, ya que existe “sobrecarga” laboral.

“No hemos tenido jeringas, no hemos tenido a veces ni gasas. No hemos tenido los medicamentos para darle a los pacientes, como se merecen. Ahora sí que, hasta las vendas, la ropería. Todo, todo falta, sobre todo en las salas se debe trabajar con aire acondicionado para los pacientes y en lo quirófanos y no lo hay. Tenemos goteras, se están cayendo los techos, pero sí arreglan las unidades deportivas, los centros de eventos y de convenciones, pero están dejando caer los hospitales”, expresó.

Los manifestantes se concentraron en la banqueta del Parque Rojo y después de 30 minutos, bloquearon el tráfico en las avenidas Federalismo y Juárez. Pedían la presencia del líder del SNTSS en Jalisco, Ricardo Cañedo, pero no llegó nadie a dialogar con ellos.

Los trabajadores del IMSS señalaron que están dispuestos a irse a la huelga y pidieron el apoyo de los derechohabientes para su protesta.

“Les decimos a los pacientes que nos tengan un poco de paciencia, porque eso que se está haciendo, a ustedes les va a favorecer. Estamos pidiendo más personal para que no haya sobrecarga de trabajo, estamos pidiendo los insumos que no tenemos para darles a ustedes y garantizarles a ustedes servicios de calidad. Ahorita vamos a bloquear la avenida”, dijo.

El bloqueo afectó el tráfico en la zona centro y la Policía Vial se multiplicó para cerrar diversas calles para desviar a los autos y al transporte público.

Los empleados del IMSS se quejaron de que el alza directa a sus salarios fue de apenas 2.9%, lo que se traduce en menos de 200 pesos quincenales netos.

Los manifestantes advirtieron que el 1 de octubre se hará una movilización nacional afuera del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la ciudad de México, y habrá más protestas.

El personal labora bajo protesta en Jalisco. Los trabajadores portan un moño rojinegro en el hombro en señal de que quieren irse a la huelga para que se atiendan sus reclamos.

Algunas enfermeras entrevistadas pidieron que no se pusieran sus nombres, porque se les sanciona y el SNTSS les abre proceso para expulsarlas.

Apenas, en la sesión del Pleno del Congreso, realizada el jueves pasado, la diputada de MC, María Bravo, presentó un punto de acuerdo para exigir al delegado estatal del IMSS, Marco Antonio Hernández Carrillo, que se atiendan los largos periodos para otorgar citas médicas de especialidades y se programen cirugías.