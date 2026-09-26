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26 sep 2026 - 11:53 AM
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Guadalajara
La obra atenderá 600 metros lineales con una inversión de 3.4 millones de pesos y se prevé concluir en cinco a seis semanas
Arranca Guadalajara rehabilitación de la calle Agustín Lara en Santa Cecilia
Por
Ivana Lamas
septiembre 26, 2026 at 8:49a.m. GMT-6
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