Fortalece Jalisco al sector agropecuario de las regiones Sur-Sureste y Lagunas con apoyos por más de 37.7 millones de pesos

El Gobierno de Jalisco entregó 37 millones 712 mil 590 pesos en apoyos a 699 productoras y productores de 32 municipios de las regiones Sur-Sureste y Lagunas, con el objetivo de fortalecer proyectos productivos, infraestructura, tecnología y prácticas sustentables en el campo.

Los recursos fueron entregados a través de cuatro programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER): Agroinnovadoras y Jóvenes del Campo de Jalisco; Jalisco Agro Sustentable; e Impulso Agro Jalisco, Producción y Tecnología.

Durante el acto, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció además un programa especial para 150 productores de pitaya, con respaldo particular a mujeres que generan valor agregado a este fruto mediante productos derivados.

“La pitaya se tiene que conocer en todo el mundo”, afirmó el mandatario, quien señaló que el campo es una prioridad para el desarrollo económico y social de Jalisco.

Del monto total, 5 millones 171 mil 261 pesos correspondieron al programa Agroinnovadoras y Jóvenes del Campo de Jalisco, con el que se apoyó a 240 personas para impulsar proyectos productivos de mujeres, jóvenes y estudiantes del sector rural.

A través de Jalisco Agro Sustentable se beneficiaron 318 personas con 15 millones 765 mil 116 pesos, destinados a acciones para fortalecer prácticas sustentables en las actividades agropecuarias.

Mientras que mediante Impulso Agro Jalisco, Producción y Tecnología, se entregaron 16 millones 776 mil 213 pesos a 141 personas, para mejorar las capacidades productivas y tecnológicas del sector.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos, destacó que los apoyos buscan atender las características y vocaciones productivas de cada región. También señaló que, ante un panorama de sequía previsto para 2027, la dependencia comenzó a reforzar los trabajos de bordería mediante el programa El Campo en Marcha, con maquinaria especializada para favorecer la captación de agua.

“Tenemos que anticiparnos y hacer más trabajos de bordería lo que resta del año”, señaló.

En el caso de Techaluta de Montenegro, la productora Claudia Aguilar Preciado destacó que los apoyos permitirán fortalecer los procesos productivos de un grupo de mujeres que trabaja en la diversificación de los usos de la pitaya, entre ellos la elaboración de productos cosméticos y cremas para la piel.

Durante su visita al municipio, Lemus Navarro también anunció que en 2027 continuará la intervención de planteles de educación básica y se comprometió a iniciar la segunda etapa de la Unidad Deportiva de Techaluta de Montenegro.

Asimismo, ofreció respaldar la gestión municipal para la construcción y equipamiento de un pozo de agua para habitantes que carecen del servicio, una vez que el Ayuntamiento obtenga la autorización correspondiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El mandatario agregó que en el municipio se entregaron dos patrullas y una ambulancia básica, además de realizarse trabajos de intervención en las calles Degollado y Guerrero para mejorar la movilidad.

Lemus Navarro también adelantó que en 2027 el campo de Jalisco tendrá el presupuesto más alto de su historia, y aseguró que continuará la entrega de apoyos a las y los productores de las distintas regiones del estado.