Zapopan entrega mil juegos de ajedrez a 50 escuelas públicas

El Gobierno de Zapopan entregará mil juegos de ajedrez a 50 planteles públicos de educación básica y media superior, como parte de una estrategia para fortalecer habilidades cognitivas y socioemocionales entre estudiantes.

La iniciativa, coordinada con el Consejo Municipal de Participación Escolar (Comupae), contempla la distribución de 20 juegos por escuela y busca promover la concentración, memoria, pensamiento lógico y estratégico, creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que se trata del tercer año consecutivo en que el municipio impulsa el ajedrez en las escuelas y señaló que la actividad representa una herramienta para desarrollar habilidades que van más allá del juego.

Con esta edición, el programa alcanzará 3 mil 500 juegos de ajedrez entregados a 300 planteles, con una inversión acumulada de 903 mil pesos entre 2024 y 2026. Además, este año se incorpora por primera vez a instituciones de educación media superior.

El programa comenzó en 2024, cuando se entregaron mil juegos a 100 escuelas. En 2025 se distribuyeron mil 500 juegos en 150 planteles y durante 2026 se entregarán otros mil en 50 escuelas.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que actividades como el ajedrez contribuyen al desarrollo de habilidades de control, estrategia y toma de decisiones, y planteó la posibilidad de que Zapopan sea sede de un evento estatal selectivo de esta disciplina.

Como parte de la estrategia, en mayo de 2026 docentes de Educación Física participaron en una capacitación impartida por el especialista Adolfo Carrillo, capacitador en ajedrez para educación primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Jalisco.

Por su parte, María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad, señaló que el programa busca fomentar el pensamiento crítico y ofrecer alternativas a niñas, niños y jóvenes frente al uso excesivo de pantallas, mediante actividades que favorezcan su desarrollo mental y la convivencia.

El Comupae da seguimiento al programa a través de sesiones trimestrales y actualmente trabaja en la planeación de unas Mini Olimpiadas de Ajedrez, cuya realización está contemplada para 2027.

La estrategia forma parte de las acciones municipales dirigidas a la comunidad educativa. Entre ellas se encuentran Zapopan Presente, que entrega kits escolares; Zapopan Me Cuida, que ofrece seguro escolar a estudiantes de educación básica pública; Zapopan Bilingüe, con becas para estudiar inglés, y el Fondo de Competencias Educativas, que brinda apoyos para participar en competencias académicas.